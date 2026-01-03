Hindustan Hindi News
जब शक्ति कपूर ने ऑनस्क्रीन खींचा औरत का दुपट्टा, थिएटर से उठकर चले गए थे उनके माता-पिता

संक्षेप:

Shakti Kapoor: शक्ति कपूर ने बताया कि उनके माता-पिता को इस बात से शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी कि वो विलेन्स के किरदार निभाते हैं। हालांकि बड़ी कोशिश के बाद अपनी जगह बना पाए शक्ति कपूर ने अपना स्टैंड साफ कर दिया।

Jan 03, 2026 09:55 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर शक्ति कपूर ने अपने करियर की शुरुआत उस दौर में की थी, जब बहुत से लोगों के लिए सिनेमा एक सम्मानजनक पेशा नहीं हुआ करता था। लोग फिल्मों में काम करने वालों को जज किया करते थे और माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे मनोरंजन जगत में कदम रखें। शक्ति कपूर को फेम उनके निगेटिव किरदारों के जरिए मिला था, लेकिन उनके माता-पिता को यह पसंद नहीं था। शक्ति कपूर ने बताया कि एक बार तो उनके पेरेंट्स उन्हें विलेन के तौर पर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते देख थिएटर से बाहर चले गए थे।

थिएटर से उठकर चले गए थे मां-बाप

शक्ति कपूर ने अल्फा नियॉन स्टूडियोज के साथ बातचीत में बताया, "मेरी 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हो चुकी थीं और एक और बड़ी फिल्म 'इंसानियत के दुश्मन' रिलीज हुई थी, तो मैंने अपने माता-पिता से फिल्म देखने के लिए कहा। मेरे माता-पिता फिल्म देखने गए। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो मेरे पहले ही सीन में मुझे एक लड़की का दुपट्टा खींचते हुए दिखाया गया।" शक्ति कपूर ने बताया, “मेरे पापा ने तुरंत मेरी मां से थिएटर से उठकर बाहर जाने को कहा। उन्होंने कहा, 'यह पहले बाहर ऐसा करता था और अब बड़े पर्दे पर भी ऐसा कर रहा है। देखो यह क्या कर रहा है। मैं यह फिल्म नहीं देखना चाहता।”

पूछा- तुम गुंडों के रोल क्यों कर रहे हो?

शक्ति कपूर ने बताया कि उन्होंने मुझे बुलाया और डांटा। उन्होंने कहा कि तुम कैसे रोल कर रहे हो? और देखो किसके साथ ऐसे काम कर रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अच्छे इंसान के किरदार निभाने चाहिए और हेमा मालिनी और जीनत अमान जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहिए। वो मुझसे पूछते थे, तुम गुंडों के रोल क्यों कर रहे हो?" हालांकि शक्ति कपूर ने अपने माता-पिता की सलाह नहीं मानी। शक्ति कपूर ने बताया, "मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे जन्म दिया है और सिर्फ यही चेहरा दिया है। इस चेहरे को देखकर कोई मुझे अच्छे इंसान या हीरो का रोल नहीं देगा।"

बेटी श्रद्धा कपूर को भी होती थी शर्मिंदगी

शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर जिन्हें सिनेमा जगत में बेशुमार प्यार मिलता है। उन्होंने भी एक बातचीत के दौरान माना था कि जब वह छोटी थीं तो अपने पिता के निगेटिव रोल्स करने को लेकर नाराज रहा करती थीं। श्रद्धा कपूर ने एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में कहा, "मैं विलेन्स के रोल करने को लेकर उन पर चिल्लाती थीं। मुझे इस बात से तकलीफ होती थी, लेकिन फिर मेरी मां ने समझाया कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं।" बता दें कि शक्ति कपूर ने 1990 के दशक में कई यादगार निगेटिव रोल किए थे।

Shakti Kapoor

