शक्ति कपूर का दावा- आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं श्रद्धा कपूर, बोले- कभी कभी हम लड़ते हैं…

शक्ति कपूर का दावा- आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं श्रद्धा कपूर, बोले- कभी कभी हम लड़ते हैं…

संक्षेप:

Shraddha Kapoor Fees: श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे स्टारकिड हैं। हालांकि, इन तीनों में से श्रद्धा कपूर सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं। ये बात उनके पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर ने खुद कन्फर्म की है।

Dec 24, 2025 03:42 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वह कम फिल्में करती हैं, लेकिन उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। यही कारण है कि उनकी फीस भी बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये बात उनके पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर ने कही है। उन्होंने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का नाम लेकर कहा कि उनकी बेटी की फीस इन दोनों एक्ट्रेसेस से ज्यादा है।

पढ़िए शक्ति कपूर का पूरा बयान

जी हां, शक्ति कपूर ने ‘द पावरफुल ह्यूमन्स’ को दिए पॉडकास्ट में कहा, “वह बहुत कम फिल्में करती है। वह सबसे अच्छी फिल्में चुनती है और अपनी अन्य एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस लेती है।” उन्होंने फिर आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का जिक्र करते हुए कहा, “वह इन एक्ट्रेस से भी ज्यादा फीस लेती है।”

श्रद्धा कपूर

श्रद्धा को नहीं मिल रहा है काम?

पॉडकास्ट के दौरान शक्ति कपूर को बताया गया कि ऐसी अफवाहें हैं कि श्रद्धा को काम नहीं मिल रहा है। ये सुनकर शक्ति कपूर हंस दिए और बोले, “उसे काम नहीं मिल रहा है? उसकी बहुत डिमांड है, लेकिन वो अपनी मर्जी से साल में एक या दो फिल्में करती है।”

‘बहुत जिद्दी है’

श्रद्धा की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर ने कहा, “बहुत जिद्दी है। श्रद्धा वही करती है जो उसका दिल कहता है। उसके कुछ उसूल हैं और वह उन उसूलों पर ही चलती है।” अपने और श्रद्धा के रिश्ते के पर शक्ति कपूर बोले, “हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। कभी-कभी हम लड़ते हैं, कभी-कभी छुट्टियों का प्लान बनाते हैं, कभी-कभी फिल्मों पर बात करते हैं। मुझे उस पर बहुत गर्व है - उसकी परफॉर्मेंस शानदार होती है। वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है।”

शक्ति कपूर

श्रद्धा कपूर की नेटवर्थ

श्रद्धा, विराट कोहली के बाद इंस्टाग्राम पर दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय हस्ती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 94.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से भी आगे हैं।

