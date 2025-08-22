Shaitaan And Vash 2 Actress Janki Bodiwala Recalls Sharing Room With Rashmika Mandanna In Mumbai रश्मिका मंदाना के साथ रूम शेयर कर चुकी हैं 'शैतान' एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला, कहा- 'पता नहीं उन्हें...', Bollywood Hindi News - Hindustan
जानकी अब जल्द ही गुजराती फिल्म 'वश 2' के सीक्वल में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 27 अगस्त, 2025 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज हो रही है। ऐसे में अब जानकी ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ मुंबई में कमरा शेयर किया था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:02 AM
अजय देवगन और आर माधवन स्टारर फिल्म 'शैतान' से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने 'वश' में भी अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल दहला दिया। जानकी को 'वश' में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है। जानकी अब जल्द ही गुजराती फिल्म 'वश 2' के सीक्वल में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 27 अगस्त, 2025 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज हो रही है। दर्शकों को इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अब जानकी ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ मुंबई में कमरा शेयर किया था।

करियर को लेकर खुलकर की बात

जानकी बोदीवाला ने हाल ही में जूम के साथ एक खास बातचीत में अपने संघर्ष के दिनों के बारे में खुलकर बात की। इसी दौरान जानकी ने याद किया कि कैसे उन्होंने साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना संग मुंबई में एक कमरा शेयर किया था। जानकी से इंटरव्यू में उनके एक्टिंग करियर को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेने के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की।

जानकी बोदीवाला ने रश्मिका मंदाना के बारे में बात की

जानकी बोदीवाला ने इंटरव्यू में कहा, 'मैंने अपनी जर्नी एक लोकल ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के साथ शुरू की थी। 2014 में, मैंने टाइम्स क्लीन एंड क्लियर में भाग लिया था। मैं गुजरात से विनर थी, जबकि रश्मिका मंदाना साउथ से विनर थीं। तो, हम दोनों मुंबई में एक ही ब्यूटी कॉम्पिटीशन में थीं। उसने वह प्रतियोगिता जीती थी। हमने एक ही कमरा शेयर किया था। मुझे नहीं पता कि उसे यह याद है या नहीं। लेकिन हां, उसके बाद मैंने चेल्लो दिवस किया और मैं फिल्मों में आ गई।'

'वश 2' 100 गुना ज्यादा डार्क होगा जानकी का किरदार

बता दें, जानकी 'वश 2' में आर्या का किरदार फिर से निभाएंगी। इसी इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि यह फिल्म प्रीक्वल से 100 गुना ज्यादा डार्क होगी। 'वश 2' में मोनल गज्जर, हितेन कुमार और हितू कनोडिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। 'वश' का पहला भाग 2023 में रिलीज हुआ था और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। अब, निर्माता अगले शुक्रवार (27 अगस्त) को इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। हिंदी संस्करण का सीक्वल, शैतान 2, भी बन रही है, जिसमें अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोदीवाला मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

