शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में घर के बेटे की तरह क्यों पहुंचे थे विकी कौशल, आपको पता है कनेक्शन?
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहां विकी कौशल भी पहुंचे थे। क्या आप भी सोच रहे हैं कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है?
शैलेश लोढ़ा की बेटी शादी में देशभर के सिलेब्स जुटे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की कमी खली। वहीं विकी कौशल इस शादी में कैसे आए, ये सवाल सबके मन में था। इंट्रेस्टिंग बात है कि विकी परफॉर्मर की हैसियत से नहीं बल्कि लड़कीवाले बनकर आए थे। उन्होंने बारातियों का स्वागत किया। शैलेश की पगड़ी ठीक की। क्या विकी और शैलेश का कोई रिश्ता है जो लोग नहीं जानते?
क्या है विकी और शैलेश का कनेक्शन
शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा की शादी बीती 6 जुलाई को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में थी। वेडिंग सेरिमनी की धूम सोशल मीडिया पर छाई रही। कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए। हालांकि लोगों को ये नहीं समझ आया कि विकी कौशल वहां क्यों पहुंचे थे। अब खबरों में इसकी वजह सामने आ रही है। इंडिया वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच पुराना रिश्ता है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई लेकिन बताया जा रहा है कि यह याराना तबसे है जब विकी कौशल के पिता शाम कौशल को कैंसर हुआ था।
शैलेश पहले भी कर चुके हैं पोस्ट
कौशल फैमिली के लिए वह वक्त कठिन था। उस वक्त शैलेश लोढ़ा शाम कौशल से रोज मिलने जाते और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देते थे। माना जा रहा है तबसे ही कौशल फैमिली और लोढ़ा परिवार के बीच अच्छे रिश्ते हैं। कुछ महीने पहले शैलेश लोढ़ा ने विकी कौशल के साथ एक फोटो शेयर करके उनकी तारीफ भी की थी। उन्होंने लिखा था कि विकी ने भले ही कितनी भी पॉप्युलैरिटी पा ली हो और दुनियाभर में अपनी मेहनत से पहचान बना ली हो, वह जमीन से जुड़े और अभी भी नहीं बदले हैं। उनकी यही क्वॉलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
कौन-कौन था शादी में
शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी सुर्खियों में है। वह ऑथर हैं। उनकी शादी सिंगापुर के शाश्वत से हुई है। वह बैंकिंग सेक्टर में हैं। शादी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग थे। सेरिमनी में राकेश बेदी, रजा मुराद, मनोज मुंतशिर और कृष्णा अभिषेक शामिल हुए।
इंटरनेट पर क्या हैं चर्चे
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर कई तरह के इंट्रेस्टिंग कमेंट्स वायरल हैं। कुछ लोग शादी में हुए खर्च का हिसाब लगा रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं क पता नहीं था कि शैलेश लोढ़ा इतने अमीर हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में शैलेश ने लंबे वक्त तक काम किया। उनके साथियों की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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