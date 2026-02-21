सलीम खान का हालचाल लेने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे शाहरुख खान, ब्रेन हेमरेज के बाद हुए थे एडमिट
सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले 5 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब उनसे मिलने शाहरुख खान अपनी सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचे हैं। एक्टर की गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर जाते देखा गया। कुछ दिन पहले संजय दत्त भी आए थे।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में पिछले पांच दिनों से भर्ती हैं। उन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। सलमान खान लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए देखे जा रहे थे। अब शाहरुख खान भी लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हाल में शाहरुख की कार सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखी गई है। शाहरुख खान अपने कई इंटरव्यू में सलीम खान से अपना खास रिश्ता बता चुके हैं। ऐसे में जब सलीम खान की तबीयत बिगड़ी तो अब वक्त निकाल कर शाहरूख हॉस्पिटल हालचाल लेने पहुंच गए।
सलीम खान से मिलने पहुंचे शाहरुख खान
इंस्टेंट बॉलीवुड ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शाहरुख खान की कार सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाती दिख रही है। शाहरुख खान, सलीम खान की तबीयत के बारे में पूछने के लिए पहुंचे हैं।
5 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे सलीम खान
17 फरवरी की सुबह सलीम खान अपने फैमिली डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। बाद में लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जानकारी दी थी कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था जिसे बिना सर्जरी के ठीक किया गया। उनका ब्लड फ्रेशर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि सलीम खान पर डीएसए प्रोसीजर भी किया गया था। इस प्रोसीजर से उनकी नसों की जांच की गई । आज उन्हें हॉस्पिटल में पांचवा दिन है।
परिवार के अलावा दोस्त यार भी पहुंचे हॉस्पिटल
सलीम खान के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद खान परिवार के सदस्य सलमान, अरबाज, अर्पिता, अलवीरा, सलमा, हेलेन, आयुष हॉस्पिटल पहुंचे थे। बाद में परिवार के करीबी दोस्तों जीशान सिद्दीकी, संजय दत्त भी सलीम खान का हालचाल लेने हॉस्पिटल के बाहर नजर आए। बता दें, सलीम खान 90 साल के हैं और उम्र के इस पढ़ाव में भी हर दिन वॉक करते हैं। सलमान ने अपने पिता की डाइट के बारे में भी बताया था कि वो इस उम्र में भी अच्छा खाना खाते हैं। सलीम खान फिलहाल रिकवरी स्टेज से गुजर रहे हैं। उन्हें जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।