शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अपने पहले पब्लिक इवेंट में पहनी करोड़ों की घड़ी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की तरह उनके बेटे आर्यन भी लक्ज़री और ब्रांडेड चीजों का शौक रखते हैं। हाल में अपने पहले पब्लिक इवेंट में आर्यन खान करोड़ों की घड़ी पहन कर पहुंचे थे। इस घड़ी की कीमत आपके होश उड़ा देगी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:05 AM
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की ही तरह उनके बेटे आर्यन भी स्टाइलिश हैं। लक्ज़री और ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखते हैं। हाल में आर्यन ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू ‘The Ba**ds of Bollywood’ के प्रीव्यू लॉन्च में बता दिया कि स्टाइल और स्टार पावर दोनों ही उन्हें पिता शाहरुख से विरासत में मिली है। आर्यन जब पहली बार डायरेक्टर के तौर पर पब्लिक मंच पर आए तो अपने शानदार लुक से उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। खासकर उनके हाथों की घड़ी ने जिसकी कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे।

आर्यन खान का डेब्यू लुक

आर्यन ने इस खास मौके पर ऑल-ब्लैक सूट पहना था। ब्लेज़र और ओपन-कॉलर शर्ट के साथ पॉलिश्ड ड्रेस शूज़ और स्लिक-बैक हेयरस्टाइल ने उनके लुक को क्लासी टच दिया। लेकिन असली चर्चा उनके हाथ की कलाई घड़ी को लेकर हुई। आर्यन ने Patek Philippe Nautilus White Gold Watch पहनी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1.43 करोड़ बताई जा रही है। इस लग्ज़री टाइमपीस ने उनके पूरे लुक को पावर स्टेटमेंट में बदल दिया।

शाहरुख खान का रॉयल अंदाज

पिता शाहरुख खान भी बेटे से पीछे नहीं रहे। किंग खान ने इस मौके पर Audemars Piguet Jules Audemars Minute Repeater Platinum Skeleton Dial पहनी, जिसकी कीमत करीब 3.94 करोड़ है। ब्लैक सिल्क जैकेट, डबल-ब्रेस्टेड क्लोज़र और बिना शर्ट के बोल्ड लुक में शाहरुख ने सबका ध्यान खींचा। क्लोज़-क्रॉप हेयरकट और ट्रिम्ड दाढ़ी ने उनके रॉयल लुक पर चार चांद लगा दिए।

शो को लेकर चर्चा

आर्यन खान का नेटफ्लिक्स शो ‘The Ba**ds of Bollywood’ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर बेस्ड शो है। इसमें लक्ष्य, बॉबी देओल, सहेर बम्बा, मोना सिंह और राघव जुयाल अहम किरदारों में हैं। इसके अलावा करण जौहर, रणवीर सिंह और सलमान खान जैसे बड़े नाम कैमियो करते नजर आएंगे। ये शो 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स रिलीज होने जा रहा है।

