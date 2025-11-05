Hindustan Hindi News
अक्षय कुमार से ये खास चीज सीखना चाहते हैं शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ से लेना है अप्रूवल, काजोल की मानी सलाह

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने सिनेमा जगत के सितारों से मिली जन्मदिन की बधाइयों के मैसेज पर जवाब दिया है। इसमें एक्टर ने बताया कि उन्हें अक्षय कुमार से एक खास चीज सीखनी है, टाइगर श्रॉफ से लेना है अप्रूवल।

Wed, 5 Nov 2025 11:34 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने हाल में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने भी अपने शाह के नाम जन्मदिन की बधाइयां सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी थीं। अब चार दिन बाद खुद शाहरुख खान ने सभी बधाइयों पर रिप्लाई करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इसमें से सबसे खास अक्षय कुमार, काजोल और टाइगर श्रॉफ के लिए लिखा उनका मैसेज है। एक्टर ने अपनी हाजिर जवाबी और दिल से दिए इस जवाब से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया है।

अक्षय कुमार को किया रिप्लाई

शाहरुख खान को 60 वें जन्मदिन की बधाई देते हुए अक्षय कुमार ने लिखा था, “आपके खास दिन पर बहुत-बहुत बधाई शाहरुख। 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से। शक्ल से 40, अक्ल से 120) जन्मदिन मुबारक दोस्त।” अब इसके जवाब में शाहरुख खान ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे टू मी गाने के लिए थैंक्यू अक्की। आपने मुझे अच्छा दिखने और स्मार्ट सोचने का राज सिखाया है। अब खिलाड़ी की तरह जल्दी उठना भी सिखादे।”

काजोल की मानी सलाह

काजोल ने शाहरुख के लिए लिखा था, “एक अच्छे जीवन जीने के लिए 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए एक सलाह! मोमबत्तियां मत गिनना। फिर से 29 साल के होने का बधाई। आपके और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं।” इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, आपकी सलाह मान ली। मोमबत्तियां गिनने का भी नहीं सोचा। बल्कि, उन्हें रखा ही नहीं। आपसे बहुत प्यार।”

टाइगर का चाहिए अप्रूवल

वहीं टाइगर श्रॉफ ने किंग शाहरुख के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी। एक्टर ने लिखा था, “जन्मदिन मुबारक हो शाहरुख सर। आपको अनंत स्वास्थ्य, खुशी और ब्लॉकबस्टर सालों की शुभकामनाएं! शाहरुख ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा, “शुक्रिया भिडू (जूनियर)...तुम्हें बहुत प्यार। जिम और डांस रिहर्सल में वापस जा रहा हूं और फिर तुम्हारा अप्रूवल लेने के लिए तुम्हें फोन करूंगा।”

सिनेमा जगत के अपने साथियों के अलावा शाहरुख ने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जगत के भी सेलेब्स की बधाइयों पर अपना जवाब दिया है।

