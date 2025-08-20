शाहरुख खान ने दिया अपना हेल्थ अपडेट, कहा- छोटी नहीं, थोड़ी-सी बड़ी सर्जरी हुई है

Shahrukh Khan Health Update: शाहरुख खान ने बताया कि उनकी छोटी नहीं, थोड़ी-सी बड़ी सर्जरी हुई थी। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में एक -दो महीने लग सकते हैं।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के डेब्यू शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लॉन्च पर अपनी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल, जब से लोगों को पता चला है कि शाहरुख खान की सर्जरी हुई है तब से उनके फैंस परेशान हैं। ऐसे में शाहरुख ने बताया कि उनकी सर्जरी क्यों हुई और उन्हें ठीक होने में कितने समय लगेगा।

शाहरुख ने बताया कि उनके कंधे में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर शोल्डर की सर्जरी करवानी पड़ी। यह उनकी दूसरी शोल्डर सर्जरी है और इस बार प्रक्रिया काफी बड़ी और मुश्किल रही। उन्होंने साफ कहा कि ये मामूली चोट नहीं थी, बल्कि डॉक्टरों को भी ऑपरेशन करना पड़ा। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह रिकवर होने के लिए एक से दो महीने का समय बताया है।

यहां देखिए वीडियो