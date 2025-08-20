Shahrukh Khan Said his one hand is enough for lifting national award said will take 1 2 months to recover शाहरुख खान ने दिया अपना हेल्थ अपडेट, कहा- छोटी नहीं, थोड़ी-सी बड़ी सर्जरी हुई है, Bollywood Hindi News - Hindustan
Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:02 PM
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के डेब्यू शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लॉन्च पर अपनी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल, जब से लोगों को पता चला है कि शाहरुख खान की सर्जरी हुई है तब से उनके फैंस परेशान हैं। ऐसे में शाहरुख ने बताया कि उनकी सर्जरी क्यों हुई और उन्हें ठीक होने में कितने समय लगेगा।

शाहरुख ने बताया कि उनके कंधे में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर शोल्डर की सर्जरी करवानी पड़ी। यह उनकी दूसरी शोल्डर सर्जरी है और इस बार प्रक्रिया काफी बड़ी और मुश्किल रही। उन्होंने साफ कहा कि ये मामूली चोट नहीं थी, बल्कि डॉक्टरों को भी ऑपरेशन करना पड़ा। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह रिकवर होने के लिए एक से दो महीने का समय बताया है।

अपनी सिग्नेचर स्टाइल में शाहरुख ने माहौल हल्का करते हुए कहा, “नेशनल अवॉर्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है।” उनके इस बयान ने वहां मौजूद लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। शाहरुख खान ने अपने फैंस को मैसेज दिया कि चोट और सर्जरी के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें ढेर सारा प्यार और दुआएं भेज रहे हैं।

