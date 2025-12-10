शाहरुख खान ने बताया, मां-बाप की मौत ने कैसे बदल दी जिंदगी, बोले- मुझे लगा वो सितारा बन गए और…

शाहरुख खान हर बड़े मौके पर अपने पेरेंट्स को जरूर याद करते हैं। हाल ही में वह दुबई के एक इवेंट में थे। यहां एक टॉवर का लॉन्च था जिसका नाम शाहरुख के नाम पर रखा गया है। उनके साथ फराह खान भी थी। शाहरुख ने यहां अपने मां-बाप से जुड़ी इमोशनल बात शेयर की। बताया कि ऐसा क्या था जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया और उन्होंने सफल होने के लिए जी-जान लगा दी।

शाहरुख ने बताया जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

इवेंट में शाहरुख खान बोले, 'क्योंकि हम सब इस पर बात कर रहे हैं तो मेरा जीवन बदलने वाला पल वो था जब बहुत छोटी उम्र में मेरे मां-बाप गुजर गए। मुझे लगा कि वे आसमान के सितारे बन गए। मुझे लगा कि वो तारा बन चुके हैं तो मुझे देख नहीं पाएंगे। तो मैंने बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत मेहनत की। ईश्वर की बहुत कृपा रही। लंदन में रीसेंटली मैंने अपना दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगा का स्टैच्यू रखा है। मुझे नैशनल अवॉर्ड मिला। अब दुबई में मेरे नाम की एक बिल्डिंग भी है। मेरा मकसद था कि इस धरती पर इतना बड़ा बन जाऊं कि ऊपर से मेरे माता-पाता देखें। मेरे लिए यही जीवन बदलने वाला पल था।' इसके बाद फराह टॉवर की तरफ इशारा करके बोलीं, 'यह आसमान के उतना पास है जितना कि कोई जा सकता है।' इस पर शाहरुख बोले, 'उम्मीद करता हूं कि वे मुझे देख सकें।'



