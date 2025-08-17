Shahrukh khan reacted on user s retirement question, says tu temporary retirement me reh उम्र हो गई है रिटायरमेंट ले लो…यूजर की इस सलाह पर शाहरुख खान ने दिया तगड़ा जवाब, Bollywood Hindi News - Hindustan
उम्र हो गई है रिटायरमेंट ले लो…यूजर की इस सलाह पर शाहरुख खान ने दिया तगड़ा जवाब

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान से एक यूजर ने उन्हें रिटायर हो जाने की सलाह दी। इसके जवाब में एक्टर ने जो कहा वो फैंस को पसंद आ रहा है। साथ ही शाहरुख ने पहले नेशनल अवार्ड जीतने के सवाल पर भी अपना जवाब दिया।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 07:47 AM
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ हाजिर जवाबी के लिए भी मशहूर हैं। एक्टर अक्सर अपने फैंस के साथ X पर जुड़ते हैं और उनके सवालों का जवाब देते गए हैं। इस दौरान वो ऐसे यूजर्स के सवालों का भी जवाब देते हैं जो उन्हें कमतर समझने की कोशिश करते हैं। शाहरुख अपने जवाब देने के अंदाज से ही दिल जीत लेते हैं। अब हाल में शाहरुख ने X पर फिर से आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी सवाल पूछने वाले यूजर्स को हैरान कर दिया।

रिटायरमेंट के सवाल पर जवाब

हाल में शाहरुख खान से एक यूजर ने उन्हें रिटायर होने के लिए बोल दिया। यूजर ने लिखा, "भाई अब उम्र हो गई है रिटायरमेंट ले लो। दूसरे लोगों को आगे आने दो।" इसके जवाब में शाहरुख खान ने लिखा, "भाई तेरे सवालों का बचपना जब चला जाए फिर कुछ अच्छा सा पूछना। तब तक टेम्पररी रिटायरमेंट में रह प्लीज।"

नेशनल अवार्ड पर खुशी

एक दूसरे यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि उन्हें पहला नेशनल अवार्ड जीतकर कैसा लग रहा है। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, “मुझे लग रहा है कि जैसे मैं इस देश का किंग हूं! इतना सम्मान और इतनी जिम्मेदारी की कोशिश करना, आगे बढ़ना और कड़ी मेहनत करना मुश्किल हो गया है!" बता दें, शाहरुख खान ने अपने 33 सालों के फिल्मी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं हैं। लेकिन ये नैशनल अवार्ड उन्होंने पहली बार जीता है। उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार परफॉरमेंस के लिए ये अवार्ड अपने नाम किया।

फिल्म किंग

वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी बेटी के साथ फिल्म किंग को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म में बेटी सुहाना खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, अरशद वारसी समेत कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। शाहरुख की चोट की वजह से शूटिंग रोक दी गई थी। कुछ समय में फिर से फिल्म सेट पर पहुंचेंगे।

