शाहरुख खान का पुराना इंटरव्यू वायरल, बोले- अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती थीं, लेकिन…

90 के दशक में शाहरुख खान ने अंडरवर्ल्ड के दबाव का सामना किया था। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में शाहरुख अंडरवर्ल्ड के दबाव पर बात करते नजर आ रहे हैं। वह बता रहे हैं कि उस दौर में अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री पर इतना दबदबा था कि कई बार एक्टर्स को धमकाकर फिल्में करवाई जाती थीं। इतना ही नहीं, शाहरुख ने ये भी कहा कि उन्होंने भी गैंगस्टरों के प्रेशर में फिल्में साइन की हैं।

अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में फिल्म साइन करना शाहरुख खान ने कॉमेडियन-एक्ट्रेस रूबी वैक्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, “हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे आसान टारगेट थी क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। तो वे (माफिया) फिल्म को बैक करते थे और कहते थे 'मुझे तुम अपनी फिल्म में चाहिए'।”

‘चार-पांच आदमी यहां होते थे’ शाहरुख आगे बोले, “वे एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते थे। उनके चार-पांच आदमी यहां होते थे और वे कहते थे, ‘ओके शाहरुख, तुम्हें यह फिल्म करनी है या X हीरो को यह फिल्म करनी है या X एक्ट्रेस को यह फिल्म करनी है’। और मैं पूछता था, ‘प्रोड्यूसर कौन है?’ ताे वे कहते थे, 'ठीक है, यह आदमी हम भेज रहे हैं, तुम इससे बात करो और फिल्म साइन करो'।”

‘अगर तुम्हें जान का डर है तो…’ शाहरुख ने आगे कहा था, “अगर तुम्हें जान का डर है, तो तुम इसे साइन कर देते हो या अगर तुम चांस लेने के लिए तैयार हो, तो तुम ना कह देते हो।” इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी धमकी मिली है, तो SRK ने जवाब दिया, “ओह हां, मुझे कई मौकों पर मिली है। लेकिन फिर या तो तुम फैसला करते हो... मेरे पास तीन साल तक बहुत सिक्योरिटी थी पुलिस के साथ।”