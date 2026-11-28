शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' पहले दिन कर सकती है इतने करोड़ से ओपनिंग, इस शख्स ने कर दी भविष्यवाणी
शाहरुख खान कीक किंग अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पहले दिन के कलेक्शन की भविष्यवाणी हो चुकी है। आप भी जानिए क्या किंग पहले दिन के कलेक्शन से रणबीर की रामायण और रणवीर की धुरंधर 2 को पीछे छोड़ पाएगी?
2026 भारतीय सिनेमा के लिए एक खास साल रहा है। इस साल आई फिल्मों ने ऑडियंस को थिएटर तक आने पर मजबूर कर दिया था। धुरंधर 2 से लेकर रामायण, आवारापन 2, दृश्यम 3 हनुमान अंश जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई रहीं। अब शाहरुख खान की किंग आ रही है। फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। अब इस फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई को लेकर जानकारी सामने आई है। जानिए शाहरुख की किंग पहले दिन कितने करोड़ का धमाका कर सकती है।
शाहरुख खान की किंग पहले दिन इतने करोड़ कमा सकती है
चेन्नई के रहने वाले ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने शाहरुख खान की फिल्म किंग के रिलीज होने से लगभग एक महीने पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी है। फिल्म की पहले दिन कमाई यानी किंग कितने करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करेगी, इसकी जानकारी अपने अनुभव और इंडस्ट्री की समझ रखने वाले रमेश बाला ने दी है। वैराइटी इंडिया के मुताबिक रमेश बाला ने किंग की ओपनिंग डे की कमाई 65 से 75 करोड़ के अंदर होने की उम्मीद जताई है।
शाहरुख खान की किंग के कलेक्शन से उम्मीदें
एक्टर की पिछली फिल्म 'जवान' ने तीन साल पहले 75 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। ऐसे में उम्मीद है कि किंग 'जवान' से ज्यादा बड़ी ओपनिंग करेगी। किंग के लिए बड़ी ओपनिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल आई धुरंधर 2, दृश्यम 3 और आवारापन जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमाल कर दिया है। अगर धुरंधर 2 की बात करें तो इस फिल्म ने 102 करोड़ के साथ सबसे बड़ी ओपनिंग की थी। रणबीर कपूर की रामायण ने करीब 65 करोड़, अजय देवगन की दृश्यम 3 ने सबको हैरान करते हुए 62 करोड़ और इमरान हाशमी की छोटे बजे की फिल्म ने 22 करोड़ के साथ धांसू ओपनिंग की थी। आने वाले समय में सलमान खान की मातृभूमि और श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से भी उम्मीद लगाई जा रही है।
शाहरुख खान के साथ किंग में दिखेंगे ये स्टार्स
इस साल के अंत में किंग आने वाली है। किंग साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। एक बार फिर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी नजर आने वाली है। रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, बॉबी देओल, राघव जुयाल, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म की खासियत शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान है जिन्हें एकदम अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। हाल में फिल्म का ‘तू मिल जाए’ रिलीज किया गया था जिसमें फिल्म की हल्की झलक नजर आई। अब ट्रेलर का इंतजार हो रहा है।
किंग के ट्रेलर का इंतजार
हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ट्रेलर के फाइनल कट पर काम कर रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि फिल्म का कितना हिस्सा ट्रेलर में दिखाया जाए और कितना सस्पेंस रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेलर में एक्शन, रोमांस और कुछ गानों की झलक दिखाई जाएगी। ये भी कहा गया है कि 14 दिसंबर यानी फिल्म रिलीज से 10 दिन पहले ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ऑडियंस इस ट्रेलर का इंतजार कर रही है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 24 नवंबर को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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