इंदिरा गांधी संग था शाहरुख खान मां फातिमा का करीबी रिश्ता, ऑक्सफोर्ड से की थी पढ़ाई, इस क्रिकेटर संग हुई थी पहले सगाई
शाहरुख एक समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। शाहरुख खान की मां मां लतीफ फातिमा खान, जो अपने समय की बेहद पढ़ी-लिखी और प्रभावशाली महिला हुआ करती थीं।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आप पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। शाहरुख की फैन फॉलोइंग आज पूरी दुनिया में है। अपने करियर में शाहरुख ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यही नहीं, शाहरुख अपने करियर में अब तक कई अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शाहरुख को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। शाहरुख एक समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। शाहरुख खान की मां मां लतीफ फातिमा खान, जो अपने समय की बेहद पढ़ी-लिखी और प्रभावशाली महिला हुआ करती थीं। यही नहीं, उनकी मां ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और इंग्लैंड से रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट भी थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मां का भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भी करीबी थीं।
ताज मोहम्मद से पहले हुई थी इस क्रिकेटर से सगाई
बता दें कि शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान उनके पिता ताज मोहम्मद की उम्र में 11 साल का अंतर था। दोनों ने साल 1959 में शादी की। लतीफ मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली थीं। शादी के बाद उनके घर पहले बेटी का जन्म हुआ और फिर 1965 में बेटे शाहरुख खान ने जन्म लिया। बता दें कि शाहरुख के पिता लतीफ फातिमा की सगाई पूर्व भारतीय क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हुई थी। हालांकि, किसी वजह से यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद ताज मोहम्मद से लतीफ फातिमा का निकाह हो गया।
अब्बास अली बेग ने रचा था इतिहास
बता दें कि अब्बास अली बेग ने साल 1959 से 1967 के बीच भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले थे। वहीं, उन्होंने साल 1959 में अपने डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद अब्बास की पहचान एक बेहद चर्चित क्रिकेटर के तौर पर होने लगी थी। लेकिन किस्मत में उनका और फातिमा का साथ नहीं लिखा था।
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के थीं करीबी
बताया जाता है कि लतीफ फातिमा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीब थीं। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। चूंकि, फातिमा रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट थीं तो अक्सर उनका मिलना जुलना इंदिरा गांधी से लगा रहता था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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