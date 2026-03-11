Hindustan Hindi News
अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22 के टाइटल के साथ अप्रैल में ऑडियंस को मिलेगा सरप्राइज? एटली ने चला मास्टरस्ट्रोक

Mar 11, 2026 08:10 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
एटली के डायरेक्शन में बन रही अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22 का इंतजार हो रहा है। एक्टर के बर्थडे पर फिल्म के टाइटल की झलक रिवील किए जाने की खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बज बनाए रखने के लिए डायरेक्टर ने मास्टरस्ट्रोक चला है। जानिए-

एटली के डायरेक्शन में बन रही अल्लू अर्जुन और दीपिका की पैन इंडिया फिल्म AA22 खास होने वाली है। फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेकर्स ने अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 7 अप्रैल रात 11:59 पर फिल्म के टाइटल का एलान करने की अनाउंसमेंट की थी। अब एटली एक और सरप्राइज देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AA22 के टाइटल की झलक को प्रेजेंट करने के लिए खुद शाहरुख खान मौजूद रहेंगे। इस इवेंट में वर्चुअली अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर एटली के शामिल होने की खबर है।

शाहरुख खान दोस्ती के लिए करेंगे ये काम?

फिल्म AA22 की तरफ ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए इससे शाहरुख खान के साथ जोड़े जाने की प्रमोशनल एक्टिविट मानी जा रही है। इसके अलावा शाहरुख और एटली फिल्म जवान के बाद से अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। अल्लू अर्जुन के साथ भी दोस्ती निभाने के लिए शाहरुख 7 अप्रैल को फिल्म के टाइटल की झलक प्रेजेंट करते नजर आ सकते हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से इस खबर को फिलहाल कन्फर्म नहीं किया गया है।

एटली कुमार अल्लू अर्जुन

टीजर का इंतजार

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि फिल्म से सेलेब्रिटी के जुड़ने से सिर्फ बज बन सकता है। लेकिन असली कमाल तो तब होगा जब फिल्म का टीजर सामने आएगा। इस टीजर से फिल्म के जोनरा, टोन की जानकारी मिलेगी। हालांकि, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और दीपिका की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं।

एक्शन से भरपूर होगी फिल्म

बता दें, ठीक एक साल पहले एटली ने अल्लू अर्जुन के साथ इस फिल्म का एलान किया था। बाद में दीपिका को कास्ट किए जाने को लेकर भी एक वीडियो शेयर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में जाह्नवी कपूर भी एक छोटे रोल में नजर आ सकती हैं। एक एक एक्शन फिल्म मानी जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट ने इसे साइंस फिक्शन बताया है।

दीपिका और अल्लू अर्जुन को साथ देखने का इंतजार

पुष्पा 2 के धमाके के बाद अल्लू अर्जुन एटली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म AA22 में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म इस साल एक एंड या अगले साल 2027 में दस्तक दे सकती है। पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण को साथ देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड है। दोनों की जोड़ी हिट मानी जा रही है। वहीं फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार मानी जा रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

