जानिए क्यों रणबीर की रामायण के 45 दिन बाद आएगी शाहरुख की 'किंग', इस दिन होगी रिलीज

संक्षेप: शाहरुख खान की फिल्म किंग खास फिल्म होने वाली है। अब इस फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। रणबीर कपूर की रामायण से दूरी बनाते हुए ये फिल्म इस खास दिन रिलीज हो सकती है।

शाहरुख खान पिछले ढाई सालों से बड़े पर्दे से गायब चल रहे हैं। साल 2023 में आई पठान और जवान से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब एक्टर को फिल्म किंग में देखने का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म की कास्ट सुर्खियों में बनी हुई है। शाहरुख के साथ पठान और ऋतिक रोशन की वॉर बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर हैं।फिल्म की रिलीज डेट का इंतज़ार हो रहा है इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। शाहरुख को किंग में देखने की लिए फैंस को लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह इस साल आने वाली कई शानदार फिल्में हैं।

किंग की रिलीज डेट बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी ने फिल्म रिलीज करने के लिए कई ऑप्शन पर विचार किया। अंत में दोनों के पास 4 और 25 दिसंबर 2026 का ऑप्शन आया। सब कुछ ध्यान में रखते हुए शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद ने 25 दिसंबर 2026 की डेट फाइनल कर दी। फिल्म 4 दिसंबर को क्यों रिलीज नहीं की जा रही है, इसके पीछे का कारण भी बताया गया है।

रामायण से इसलिए बनाई दूरी इसी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की वजह से शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग 4 दिसंबर को रिलीज नहीं कर रहे हैं। रणबीर की फिल्म दिवाली पर दस्तक देने वाली है और ऐहतिहासिक कमाई करने की उम्मीद है। ऐसे में शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग रिलीज कर बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किंग और रामायण की रिलीज में 45 दिनों का अंतर हो।