Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडshahrukh khan king will release 45 days after ranbir kapoor s ramayana read the reason
जानिए क्यों रणबीर की रामायण के 45 दिन बाद आएगी शाहरुख की 'किंग', इस दिन होगी रिलीज

जानिए क्यों रणबीर की रामायण के 45 दिन बाद आएगी शाहरुख की 'किंग', इस दिन होगी रिलीज

संक्षेप:

शाहरुख खान की फिल्म किंग खास फिल्म होने वाली है। अब इस फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। रणबीर कपूर की रामायण से दूरी बनाते हुए ये फिल्म इस खास दिन रिलीज हो सकती है।

Jan 19, 2026 06:21 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान पिछले ढाई सालों से बड़े पर्दे से गायब चल रहे हैं। साल 2023 में आई पठान और जवान से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब एक्टर को फिल्म किंग में देखने का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म की कास्ट सुर्खियों में बनी हुई है। शाहरुख के साथ पठान और ऋतिक रोशन की वॉर बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर हैं।फिल्म की रिलीज डेट का इंतज़ार हो रहा है इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। शाहरुख को किंग में देखने की लिए फैंस को लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह इस साल आने वाली कई शानदार फिल्में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किंग की रिलीज डेट

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी ने फिल्म रिलीज करने के लिए कई ऑप्शन पर विचार किया। अंत में दोनों के पास 4 और 25 दिसंबर 2026 का ऑप्शन आया। सब कुछ ध्यान में रखते हुए शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद ने 25 दिसंबर 2026 की डेट फाइनल कर दी। फिल्म 4 दिसंबर को क्यों रिलीज नहीं की जा रही है, इसके पीछे का कारण भी बताया गया है।

ये भी पढ़ें:सलमान ने कभी नहीं जीता फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, 3 बार शाहरुख से हारे
ये भी पढ़ें:जानिए किसने गाया था शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग, इन एक्टर्स को किया मशहूर

रामायण से इसलिए बनाई दूरी

इसी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की वजह से शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग 4 दिसंबर को रिलीज नहीं कर रहे हैं। रणबीर की फिल्म दिवाली पर दस्तक देने वाली है और ऐहतिहासिक कमाई करने की उम्मीद है। ऐसे में शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग रिलीज कर बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किंग और रामायण की रिलीज में 45 दिनों का अंतर हो।

किंग की जबरदस्त कास्ट

बता दें, शाहरुख खान की फिल्म किंग खास होने वाली है। इस फिल्म में एक्टर ग्रे शेड किरदार निभाते दिखेंगे। हाल में एक्टर के बर्थडे पर किंग से शाहरुख का पहला लुक शेयर किया गया था। इस फिल्म की कास्ट की तारीफ हो रही है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी,अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत समेत कई बड़े एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जो इससे पहले पठान बना चुके हैं। किंग की बेटी सुहाना खान भी फिल्म का हिस्सा हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Shah Rukh Khan Shahrukh Khan King अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।