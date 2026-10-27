शाहरुख खान-करीना कपूर फिर ला रहे हैं ‘छम्मक छल्लो’ जैसा गाना, आज से शुरू की शूटिंग
शाहरुख खान और करीना कपूर ने आज से फिल्म किंग के गाने के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। ये गाना ‘छम्मक छल्लो’ जैसा होगा। इस गाने में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखने वाली है।
शाहरुख खान इस क्रिसमस पर अपनी फिल्म 'किंग' से धमाका करने वाले हैं। एक्टर करीब 3 साल बाद वापस से स्क्रीन पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। हाल में फिल्म का नया पोस्टर रिलीज लिया गया था। इस पोस्टर में एक्टर लुक जबरदस्त लग रहा था। अब ताजा खबरों की मानें तो फिल्म 'किंग' में एक शानदार डांस नंबर होने वाला है। ये सॉंग शाहरुख और करीना कपूर पर फिल्माया जा रहा है। बताया जा रहा है की इस गाने का अंदाज दोनों की फिल्म 'रा वन' के गाने ' चम्मक छल्लो' जैसा होगा।
शाहरुख खान और करीना कपूर ने आज शुरू की गाने की शूटिंग
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म 'रा वन' का आइकॉनिक गाना 'छम्मक छल्लो' जैसा जादू एक बार फिर चलने वाला है। दोनों एक्टर्स ने आज से यानी 27 अक्टूबर से गाने की शूटिंग शुरू कर दी है। वैभवी मर्चेंट इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही हैं। इस गाने में भी कई इंटरनेशनल डांसर्स नजर आने वाले हैं।
पार्टी थीम पर होगा करीना-शाहरुख का गाना
रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गाना भी हाई एनर्जी, पार्टी सॉन्ग होगा। इसे बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। ये गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट होने वाला है। शाहरुख खान और करीना को एक बार फिर से ऐसे डांस सॉन्ग में देखना खास होने वाला है। एक्टर्स को 'छम्मक छल्लो' के अलावा 'मरजाणी', 'ये मेरा दिल', 'सन सननन', 'रात का नशा',' रौशनी से भरे' जैसे शानदार गानों में साथ देखा गया है। अब इनका एक नया गाना आने वाला है जिसकी शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है।
फिल्म किंग की कास्ट
बता दें, शाहरुख खान को आखिरी बार साल 2023 में आई फिल्म ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ में बतौर लीड हीरो देखा गया था। अब करीब तीन साल बाद शाहरुख किंग बन कर लौट रहे हैं। ये फिल्म खास होने वाली है क्योंकि पहली बार बेटी सुहाना भी उनके साथ नजर आएगी। इस फिल्म की कास्ट की चर्चा हो रही है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, अभय वर्मा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह भी गेस्ट रोल में दिख सकते हैं।
फिल्म किंग से होगा सुहाना का डेब्यू
ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की इस मल्टीस्टारर फिल्म किंग को 'पठान', 'वॉर' जैसी फिल्म बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की है। इस फिल्म से सुहाना खान का बड़े पर्दे पर ग्रैंड डेब्यू करने की तैयारी है। हालांकि, उन्हें नेटफ्लिक्स फिल्म ‘आर्चीज’ में देखा जा चुका है। पर्दे पर पहली बार दिखेंगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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