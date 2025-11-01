Hindustan Hindi News
इस फ्लॉप फिल्म के लिए शाहरुख खान ने बर्बाद कर दी थीं अपनी 155 रातें, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई साबित

इस फ्लॉप फिल्म के लिए शाहरुख खान ने बर्बाद कर दी थीं अपनी 155 रातें, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई साबित

संक्षेप: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के करियर में एक ऐसी भी फ्लॉप फिल्म आई जिसके लिए एक्टर को अपनी 155 रातें बर्बाद करनी पड़ी। इस फिल्म के लिए सिर्फ 33 रातें फाइनल हुई थीं। लेकिन बाद में फिल्म 155 रातों में पूरी हुई।

Sat, 1 Nov 2025 12:17 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपने फिल्मीं करियर में कई ब्लॉकबस्टर के साथ ऐसी भी फिल्में की हैं जिन्हें कम ही देखा गया है। एक्टर की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में एक फिल्म ऐसी भी शामिल है जिसकी शूटिंग के लिए एक्टर को अपनी 100 से भी ज्यादा रातें देनी पड़ गई थी। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपा साही, जावेद अख्तर, कादर खान जैसे एक्टर थे। इसी फिल्म से संजय मिश्रा ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। डांस कोरियोग्राफर गीता कपूर भी नजर आई थी। शाहरुख के करियर के लिए ये फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई।

शाहरुख खान की रातें हुई बर्बाद

शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम था ‘ओह डार्लिंग ये है इंडिया’। इस फ़िल्मी शूटिंग बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। शाहरुख खान ने 33 रातों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन बाद में ये फिल्म बहुत समय तक पूरी ही नहीं हो पाई। फिल्म में शाहरुख को अलग-अलग हेयरस्टाइल में देखा गया था। क्योंकि फिल्म बहुत समय में दोबारा शूट हुई। इस वजह से फिल्म का बजट भी बहुत बढ़ गया था। खुद शाहरुख ने इस फिल्म के लाइट अपनी 33 रातें कॉन्ट्रैक्ट में साइन की थी। लेकिन बाद में ये फिल्म इतने समय के लिए आगे बढ़ गई कि एक्टर को अपनी 155 रातें देनी पड़ी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर को तगड़ा झटका लगा था।

फ्लॉप हुई फिल्म

शाहरुख के करियर के लिए फिल्म ओह डार्लिंग ये है इंडिया बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ये वही साल तक जब शाहरुख खान इंडस्ट्री पर छाप छोड़ रहे थे। लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से एक्टर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रोड्यूसर-डायरेक्टर केतन मेहता को घाटा हुआ था।

