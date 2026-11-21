शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का ट्रेलर करेगा धमाका, इस दिन होगा रिलीज
शाहरुख खान की फिल्म किंग का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इस बार शाहरुख फिर से धमाका करने को तैयार हैं। जानिए किस दिन आ रहा है किंग का ट्रेलर।
शाहरुख खान की फिल्म किंग रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स एक साथ नजर आने वाले हैं। ऑडियंस किंग को थिएटर में देखने का इंतजार कर रही है। उससे पहले फिल्म के ट्रेलर रिलीज की जानकारी सामने आ गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर एक खास दिन रिलीज होने वाला है।इसकी गिनती अभी से शुरू हो गई है। ट्रेलर में फिल्म की जबरदस्त कास्ट की झलक दिखाई देने की उम्मीद है। सुहाना खान अहम किरदार में नजर आने वाली हैं।
शाहरुख खान की फिल्म किंग का ट्रेलर
वैरायटी इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म किंग के मेकर्स 14 दिसंबर को ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हैं। यानी फिल्म रिलीज से सिर्फ 10 दिन पहले ही ऑडियंस को ट्रेलर से सरप्राइज मिलेगा। इस फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान के अलावा रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत समेत कई बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर ऑडियंस का इंतजार बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो हफ्तों में फिल्म की स्टारकास्ट प्रमोशन में बिजी होने वाली है। ऐसी खबरें हैं कि शाहरुख खान करण जौहर के शो कॉफी विद करण के आखिरी एपिसोड में दिखेंगे। इस शो में करण जौहर के दोनों बच्चे यश और रूही और खुद सुहाना खान भी दिखेंगी। शाहरुख खान की फिल्म किंग का पहला गाना 'तू मिल जाए' हाल में रिलीज किया गया था। गाने को ऑडियंस ने पसंद किया और अब ट्रेलर का इंतजार हो रहा है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिर दिखेगी साथ
शाहरुख खान की पठान बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने किंग का डायरेक्शन किया है।इस फिल्म में एक्टर को दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जाएगा। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन को भी सालों बाद एक साथ स्क्रीन पर देखा जाएगा। इसके अलावा कई एक्टर्स सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। शाहरुख ने बेटी सुहाना खान के करियर शुरू करने के लिए इंडस्ट्री के कई एक्टर्स को अपनी इस फिल्म में कास्ट किया है। ये फिल्म खास होने वाली है। ऑडियंस फिल्म डंकी के करीब तीन बाद 24 दिसंबर को थिएटर में शाहरुख खान को देखेगी। ये फिल्म खुद किंग खान ने प्रोड्यूस की है।
सुहाना खान अपनी डेब्यू फिल्म के लिए हुई थीं ट्रोल
बता दें, सुहाना खान ने साल 2023 में आई नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर जैसे सेलेब्रिटी किड्स भी थे। फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। सुहाना खान अपनी परफॉरमेंस के ट्रोल हुई। इसके बाद शाहरुख ने भी बेटी का एक्टिंग करियर बनाने की ठान ली। वो फिल्म किंग में बेटी सुहाना के साथ दिखेंगे।रिपोर्ट के मुताबिक उनका किरदार एक गैंगस्टर को होगा जो ग्रे शेड में होगा। बाद में सुहाना खान की एंट्री होती है और किंग बदल जाता है।
शाहरुख खान की फिल्म किंग का इंतजार
इस फिल्म इ अरशद वारसी, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन किस किरदार में दिखने वाले इसकी जानकारी नहीं है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। ऑडियंस को इस फिल्म का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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