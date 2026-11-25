King Trailer: गानों से लेकर एक्शन तक, शाहरुख की किंग के ट्रेलर में क्या-क्या दिखेगा?
शाहरुख खान की फिल्म ट्रेलर से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए कितने मिनट का होगा ट्रेलर और ऑडियंस को क्या सरप्राइज देखने के लिए मिलने वाला है।
शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ के रिलीज होने में अब बस एक महीने का वक्त बचा है। किंग खान की ऑडियंस उनकी फिल्म की झलक का इंतजार कर रही है। इस बीच ट्रेलर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेलर कितने मिनट का होगा और इसमें क्या खास दिखाया जाएगा। मेकर्स ने इस बात पर भी बातचीत की है कि जितना हिस्सा दिखाया जाना चाहिए और कितना छुपाना। ट्रेलर धमाकेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर फिर देखना फैंस के लिए ट्रीट होने वाली है।
ऐसा होगा शाहरुख खान की फिल्म किंग का ट्रेलर
हाल में खबर सामने आई थी कि मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट फाइनल कर ली है। 14 दिसंबर को शाहरुख खान सरप्राइज देने वाले हैं। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ट्रेलर 3 से 3।30 मिनट का होगा। फिलहाल ट्रेलर के आखिरी कट पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेलर को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो ये है कि ट्रेलर में ऑडियंस को क्या और कितना हिस्सा दिखाया जाना चाहिए और क्या फिल्म के लिए बचाकर रखना है। ट्रेलर में कुछ सुंदर सीन, कुछ खास किरदार, एक्शन दिखाया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा कि हाल में रिलीज हुई एक्शन फिल्मों ने स्तर ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में ऑडियंस शाहरुख से ज्यादा उम्मीद रख रही है। एक्टर की पिछली फिल्म पठान और जवान के बाद किंग एक्शन का स्तर दूसरी फिल्मों की टक्कर का रखना होगा। मेकर्स ऐसा ट्रेलर तैयार कर रहे हैं जो ऑडियंस के होश उड़ा दे।
शाहरुख खान की फिल्म किंग का ट्रेलर इस दिन देगा दस्तक
रिपोर्ट में बताया कि ट्रेलर के फाइनल कट में गानों की झलक दिखाई जाएगी।एक्शन के कुछ सीन होंगे और किरदार जो ऑडियंस को बांध लेंगे। हाल में खबर आई थी कि मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज़ डेट 14 दिसंबर फाइनल की है। शाहरुख फिल्म रिलीज से सिर्फ 10 दिन पहले ट्रेलर दिखाएंगे। इसके साथ फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग का काम भी किया जाएगा।
शाहरुख पहली बार सुहाना के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन
शाहरुख खान के लिए फिल्म किंग खास होने वाली है। पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान स्क्रीन पर उनके साथ दिखेंगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहरुख का किरदार किंग एक नॉर्मल जिंदगी के बाद गैंगस्टर बनता है। उसकी मुलाकात सुहाना के किरदार से होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।
3 साल बाद पर्दे पर दिखेंगे शाहरुख खान
बता दें, शाहरुख खान को आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2023 में आई फिल्म डंकी में देखा गया था। इससे पहले एक्टर ने पठान और जवान से बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। जवान के लिए एक्टर नेशनल अवॉर्ड भी जीता और अब वो किंग लेकर आ रहे हैं जो 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान खुद प्रोड्यूसर हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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