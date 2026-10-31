शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की रिलीज से 2 महीने पहले फाइनल हुई करोड़ों की डील? जानिए इसके फायदे

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की रिलीज से 2 महीने पहले फाइनल हुई करोड़ों की डील? जानिए इसके फायदे
शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ने रिलीज से पहले करोड़ों की डील साइन की है। फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसपर करोड़ों का दांव लगाया गया है। जानिए आखिर क्या है ये डील।
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक है। हाल में फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया था जिसके बाद इसका इंतजार बढ़ गया है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक ताजा खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म 'किंग' ने रिलीज से करीब दो महीने पहले ही तगड़ी डील कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म 'किंग के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स फिल्म्स (Phars Films) के साथ 175 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मिनिमल गारंटी वाली डील की है।
शाहरुख खान की फिल्म ने रिलीज से पहले की ये करोड़ों की डील
आमतौर पर जब भी को डिस्ट्रीब्यूटर किसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट या सही शब्दों में कहे तो किसी इलाके में रिलीज करने के बदले में एक डील करता है। इस डील के तहत फिल्म के बदले में प्रोड्यूसर्स को एक तय रकम दी जाती है। मलतब अगर शाहरुख खान की फिल्म ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर कितनी भी कमाई करे, फर्स फिल्म्स इसके इंटरनेशनल थिएट्रिकल राइट्स के लिए फिल्म 'किंग' के प्रोड्यूसर्स को 175 करोड़ रुपये का भुगदान करेगी। अगर फिल्म सफल नहीं भी होती है तब भी ये रकम प्रोड्यूसर को दी जाएगी।
शाहरुख खान की फिल्म के साथ उठाया जोखिम
शाहरुख खान की फिल्म के साथ फर्स फिल्म्स ने बड़ा जोखिम उठाया है। डिस्ट्रीब्यूटर को मुनाफा कमाने के लिए एक्टर की फिल्म किंग को ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 250 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन फर्स फिल्म्स को किंग खान और उनकी आने वाली मल्टीस्टारर फिल्म पर बहुत भरोसा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म देश और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। शाहरुख खान की पिछली फिल्मों ‘जवान’, ‘डंकी’ और ‘पठान’ को पहले यशराज फिल्म्स ने ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था।
फिल्म किंग की जबरदस्त कास्ट
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म को 'पठान' और 'वॉर' जैसी फिल्म बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में पहली बार शाहरुख की बेटी सुहाना खान उनके साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। फिल्म में रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जय दीप अहलावत, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को खुद शाहरुख खान प्रोड्यूसर कर रहे हैं।
शाहरुख खान और करीना के बीच शूट हो रहा है गाना
हाल में खबर आई थी कि फिल्म में एक शानदार डांस नंबर होने वाला है। इस गाने की शूटिंग हाल में ही खत्म हुई है। गाना शाहरुख खान, करीना कपूर और अरशद वारसी के साथ फिल्माया गया है। इतनी शानदार कास्ट को एक साथ स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है। फिल्म 24 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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