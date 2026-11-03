शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' ने रिलीज से पहले कैसे कमा लिए 665 करोड़ रुपये? इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' ने रिलीज से पहले कैसे कमा लिए 665 करोड़ रुपये? इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म
शाहरुख खान की फिल्म किंग ने रिलीज से पहले 665 करोड़ रुपये की डील कर ली है। साथ ही फिल्म के OTT प्लेटफार्म की जानकारी भी सामने आ गई है। जानिए रिलीज से पहले कैसे हो गई इतनी कमाई।
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक्टर के 61वें जन्मदिन पर शानदार गाना रिलीज किया गया था। अब फिल्म की रिलीज से पहले हुई कमाई की जानकारी सामने आ गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 'किंग' ने रिलीज से करीब दो महीने पहले ही 665 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। ये हैरान करने वाला कलेक्शन है। ऐसा माना जा रहा है कि रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है।
शाहरुख खान की फिल्म ने रिलीज से पहले कमा लिए करोड़ों
हाल में खबर सामने आई थी कि शाहरुख खान की फिल्म किंग को विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट करने की डील फर्स फिल्म्स के साथ हुई है। इसमें फर्स फिल्म्स की तरफ से फिल्म के मेकर्स के साथ मिनिमम गारंटी में 175 करोड़ रुपये की डील फाइनल की है। इससे पहले कोई भी भारतीय फिल्म विदेशों में 100 करोड़ से ऊपर की डील नहीं कर पाई है। वहीं पिंकविला की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर पेन मारुधर को फिल्म के राइट्स 250 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं।
शाहरुख खान की फिल्म किंग ने कमाए 665 करोड़
इसी रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने फिल्म किंग के डिजिटल राइट्स 150 करोड़ रूपये में खरीद लिए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि नेटफ्लिक्स की इस डील की अमाउंट थिएटर रिलीज के बाद बढ़ या घट सकती है। अगर फिल्म थिएटर पर अच्छा परफॉर्म करेगी तो नेटफ्लिक्स को इससे ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। औ अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो तय हुई डील की रकम घट सकती है। साथ ही ये भी फाइनल हो गया है कि थिएटर रिलीज के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वहीं सेटेलाइट और म्यूजिक राइट्स 25 करोड़ रुपये और 65 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। यानी फिल्म किंग ने रिलीज से पहले 665 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है।
शाहरुख खान की फिल्म का बजट 450 करोड़ पार पहुंचा?
शाहरुख खान की किंग एक मल्टीस्टारर फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म पर खुद शाहरुख खान ने अपने 300 करोड़ का बजट खर्च किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर्स 50 करोड़ रुपये की मोटी रकम सिर्फ प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च करने वाले हैं। साथ ही अगर इस बजट में शाहरुख खान की फीस भी जोड़ दी जाए तो फिल्म का बजट 450 करोड़ के पार पहुंच गया है। साथ ही विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर की फीस। इसका मतलब ये है कि फिल्म किंग को मुनाफा करने के लिए कम से कम 550 करोड़ नेट कमाई करनी होगी।
किंग इस दिन करेगी धमाका
बता दें, शाहरुख खान की किंग एक डॉन की कहानी होगी। इस फिल्म में एक्टर का किरदार ग्रे शेड में होगा। फिल्म में दीपीका उनकी हीरोइन के रूप में नजर आएंगी। हाल ,इ रिलीज हुए गाने ‘तू मिल जाए’ में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ फिल्म की कहानी का अभी अंदाजा लग गया है। सुहाना खान की भी झलक नजर आई है। फिल्म जबरदस्त एक्शन, रोमांस और फैमिली इमोशन से भरी होने वाली है जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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