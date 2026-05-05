किंग के शूट से शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की रोमांटिक क्लिप लीक, लोगों को याद आया बेशरम रंग
शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग से एक क्लिप वायरल हुई है। इसमें वह बीच पर दीपिका पादुकोण के साथ रोमांटिक सीन दे रहे हैं। कुछ को यह गाना बेशरम रंग जैसा लग रहा है।
शाहरुख की अपकमिंग फिल्म किंग का उनके फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी उनके साथ दीपिका पादुकोण हैं। किंग की शूटिंग केप टाउन में चल रही है। वहां से एक क्लिप वायरल हुई है जिसे देखकर लोगों को पठान का गाना बेशरम रंग याद आ गया है। कुछ लोग दीपिका की बेली पर भी कमेंट कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि उनके बेबी कब तक इस दुनिया में आ सकता है।
लीक या जानबूझकर वायरल?
क्लिप रेडिट पर शेयर की गई है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, किंग के सेट से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। इस पर एक ने कमेंट किया है, 'वीडियो का परफेक्ट एंगल देखो। 100 परसेंट ये क्लिप पीआर ने पोस्ट की है ताकि फिल्म के लिए हाइप क्रिएट हो और एक्साइटमेंट बढ़े।' एक कमेंट है, ऐसा लग रहा है कि गली में किसी की बालकनी से लिया गया है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने इस पर रोक लगाई है। एक और ने लिखा है, लोग दूर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सबके पास फोन है। एक ने लिखा है, ये लोग इस फिल्म को 15 साल से शूट कर रहे हैं।
दीपिका की प्रेग्नेंसी पर कमेंट
एक और ने लिखा है, शाहरुख खान डॉन के बाद से हर फिल्म और असल जिंदगी में डॉन की तरह ही रह रहे हैं। कुछ लोगों ने दीपिका के प्रेग्नेंसी मंथ्स पर भी कयास लगाए हैं। एक ने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने हैं। एक और ने लिखा है, पेट कम निकला है, निश्चित रूप से 6 महीने से कम हुए हैं। साथ ही आपको ये सब कयास नहीं लगाने चाहिए। लोगों को बेशरम रंग भी याद आ रहा है। एक ने लिखा है, एक और पठान बन रही है। एक और ने लिखा है, एकदम पठान वाइब है। एक ने लिखा है, इनका बीच सीन खत्म ही नहीं हो रहा। एक और कमेंट है, इसमें भी एसआरके दीपू के लिए बदला लेता है क्या।
किंग के बारे में
किंग फिल्म की शूटिंग केप टाउन चल रही है। इसके कुछ सीन्स और शाहरुख के लुक्स पहले भी वायरल हो चुके हैं। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। पठान भी सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी। किंग में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी हैं। फिल्म का प्लॉट ऑफिशियली नहीं पता पर चर्चा है कि शाहरुख सुहाना के मेंटोर बने हैं। उनका कैरेक्टर नेगेटिव शेड लिए हुए है। मूवी 24 दिसंबर 2026 को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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