सुहाना खान ने बताया मुश्किल में फंसती हैं तो कैसे गाइड करते हैं पिता शाहरुख, बोलीं- उनका अंदाज…

संक्षेप:

शाहरुख खान की बेटी सुहाना एक्ट्रेस बन गई हैं लेकिन कठिन फैसले लेने में जब दिक्कत आती है तो पेरेंट्स की मदद लेती हैं। उन्होंने बताया कि दोनों का गाइड करने का तरीका एकदम अलग है।

Jan 15, 2026 11:04 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान की बेटी सुहाना एक्ट्रेस बन गई हैं। आर्चीज से डेब्यू करने के बाद वह किंग मूवी में नजर आएंगी। साथ में पिता शाहरुख खान भी होंगे। सुहाना बचपन में एक्टिंग को लेकर सहज नहीं थीं। उन्होंने एक मैगजीन से बातचीत में बताया कि धीरे-धीरे मन कैसे बदला। सुहाना ने यह भी बताया कि जिंदगी के मुश्किल फैसलों में फंसती हैं तो उनके पिता शाहरुख और मां गौरी ही सलाह देते हैं। हालांकि दोनों का तरीका एकदम अलग होता है।

शायराना अंदाज में सीख देते हैं शाहरुख

सुहाना हार्पर बाजार इंडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने बताया कि वह जिंदगी के फैसले कैसे लेती हैं। दुनिया के लिए वह भले ही बड़ी हो गई हों लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं समझ आता तो अपने माता-पिता के पास जाती हैं। सुहाना बोलीं, 'मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, वही फाइनली बताते हैं।' सुहाना ने बताया कि उनके पिता शाहरुख खान भारी-भरकम शायराना अंदाज में जिंदगी के अनुभवों की सीख देते हैं। वहीं उनकी मां गौरी सीधी बात करती हैं। सुहाना इन दोनों के बीच ही बैलेंस ढूंढती हैं। प्रेशर बढ़ता है तो सुहाना फोकस्ड हो जाती हैं।

सुहाना को इस बात पर है गर्व

सुहाना ने बताया कि लोग क्या सोचेंगे वह इस बारे में नहीं सोचती हैं, प्राइवेट रहना प्रिफर करती हैं। सुहाना ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह दयालु हैं। वह किसी भी मूड या सिचुएशन में हों लेकिन वह ध्यान रखती हैं कि सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव ना करें।

नहीं थी एक्टिंग में रुचि

सुहाना ने बताया कि जब वह छोटी थीं तो स्कूल प्ले में एक्टिंग करना अजीब लगता था, वह सहज नहीं थीं। पर उन्होंने जब इस पर ध्यान देना शुरू किया और स्टेज पर जाने की चाह जगाई तो यह फीलिंग बदली। बोर्डिंग स्कूल में उनका इस ओर झुकाव और बढ़ा। सुहाना ने एक किस्सा बताया कि जब वह प्ले का ऑडिशन देने गईं और उन्हें जो रोल चाहिए था उसके बजाय कोरस का हिस्सा बनना पड़ा। इस पर वह कमरे में अकेले रोई थीं। तब उन्हें अहसास हुआ कि स्टेज पर होने में उन्हें कितना मजा आता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
