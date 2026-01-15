सुहाना खान ने बताया मुश्किल में फंसती हैं तो कैसे गाइड करते हैं पिता शाहरुख, बोलीं- उनका अंदाज…
शाहरुख खान की बेटी सुहाना एक्ट्रेस बन गई हैं लेकिन कठिन फैसले लेने में जब दिक्कत आती है तो पेरेंट्स की मदद लेती हैं। उन्होंने बताया कि दोनों का गाइड करने का तरीका एकदम अलग है।
शाहरुख खान की बेटी सुहाना एक्ट्रेस बन गई हैं। आर्चीज से डेब्यू करने के बाद वह किंग मूवी में नजर आएंगी। साथ में पिता शाहरुख खान भी होंगे। सुहाना बचपन में एक्टिंग को लेकर सहज नहीं थीं। उन्होंने एक मैगजीन से बातचीत में बताया कि धीरे-धीरे मन कैसे बदला। सुहाना ने यह भी बताया कि जिंदगी के मुश्किल फैसलों में फंसती हैं तो उनके पिता शाहरुख और मां गौरी ही सलाह देते हैं। हालांकि दोनों का तरीका एकदम अलग होता है।
शायराना अंदाज में सीख देते हैं शाहरुख
सुहाना हार्पर बाजार इंडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने बताया कि वह जिंदगी के फैसले कैसे लेती हैं। दुनिया के लिए वह भले ही बड़ी हो गई हों लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं समझ आता तो अपने माता-पिता के पास जाती हैं। सुहाना बोलीं, 'मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, वही फाइनली बताते हैं।' सुहाना ने बताया कि उनके पिता शाहरुख खान भारी-भरकम शायराना अंदाज में जिंदगी के अनुभवों की सीख देते हैं। वहीं उनकी मां गौरी सीधी बात करती हैं। सुहाना इन दोनों के बीच ही बैलेंस ढूंढती हैं। प्रेशर बढ़ता है तो सुहाना फोकस्ड हो जाती हैं।
सुहाना को इस बात पर है गर्व
सुहाना ने बताया कि लोग क्या सोचेंगे वह इस बारे में नहीं सोचती हैं, प्राइवेट रहना प्रिफर करती हैं। सुहाना ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह दयालु हैं। वह किसी भी मूड या सिचुएशन में हों लेकिन वह ध्यान रखती हैं कि सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव ना करें।
नहीं थी एक्टिंग में रुचि
सुहाना ने बताया कि जब वह छोटी थीं तो स्कूल प्ले में एक्टिंग करना अजीब लगता था, वह सहज नहीं थीं। पर उन्होंने जब इस पर ध्यान देना शुरू किया और स्टेज पर जाने की चाह जगाई तो यह फीलिंग बदली। बोर्डिंग स्कूल में उनका इस ओर झुकाव और बढ़ा। सुहाना ने एक किस्सा बताया कि जब वह प्ले का ऑडिशन देने गईं और उन्हें जो रोल चाहिए था उसके बजाय कोरस का हिस्सा बनना पड़ा। इस पर वह कमरे में अकेले रोई थीं। तब उन्हें अहसास हुआ कि स्टेज पर होने में उन्हें कितना मजा आता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।