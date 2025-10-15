शाहरुख की बेटी सुहाना-अगस्त्य का वीडियो वायरल, हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए किया ‘कजरा रे’ पर डांस

संक्षेप: शाहरुख खान जू बेटी सुहाना खान हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य के साथ डांस करती नजर आई हैं। दिवाली की पार्टी से दोनों का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। साथ श्वेता बच्चन भी एन्जॉय करती दिखीं।

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और उनकी पहली फिल्म आर्चीज के एक्टर और अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा के अफेयर की खबर पिछले करीब डेढ़ सालों से आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अपनी पहली फिल्म के बाद से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई मौकों पर भी दोनों को साथ देखा गया है। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सुहाना और अगस्त्य ऐश्वर्या राय के गाने 'कजरा रे' पर डांस करते दिख रहे हैं। खास बात ये है कि दोनों के साथ श्वेता बच्चन भी नजर आ रही हैं।

साथ डांस करते दिखे सुहाना और अगस्त्य कॉस्टयूम डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान शामिल हुई थीं। इसी पार्टी में उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा अपनी मां श्वेता बच्चन के साथ शामिल हुए थे। इसी दिवाली पार्टी में फैशन डिज़ाइनर साक्षी सिंद्वानी भी थीं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर अपना एक डांस वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुहाना खान और अगस्त्य एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आए।वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले रंग की साड़ी पहने सुहाना हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लिए अगस्त्य के साथ डांस एन्जॉय कर रही हैं। श्वेता बच्चन भी नजर आ रही हैं।