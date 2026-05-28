फस्लेगुल थी, गुल पोशियों का मौसम था; आपको पता है दर्द-ए-डिस्को के बकवास लगने वाले शब्दों का गहरा अर्थ?
अब्र-ए-करम घिर-घिर के मुझ पे बरसा था, अब्र-ए-करम बरसा तो फिर मैं तरसा था... दर्द-ए-डिस्को गाने में जावेद अख्तर ने जो बेमतलब के उर्दू शब्द लिखे हैं, क्या आपको इनकी डीप मीनिंग पता है?
जावेद अख्तर बेहतरीन गीतकार हैं। वह भाषा के साथ कोई खिलवाड़ पसंद नहीं करते। लेकिन ओम शांति ओम के गाने दर्द-ए-डिस्को को लिखते वक्त वह किस मूड में थे, कभी आपने सोचा? गाने चार्टबस्टर है और लोग खूब गाते भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को इसकी लिरिक्स समझ नहीं आती, जैसे फस्लेगुल थी, गुलपोशियों का मौसम था...अब्र-ए-करम घिर-घिरकर मुझपे बरसा था। उन्होंने उर्दू के खूबसूरत शब्दों को नॉन सीरियस तरह से ऐसे पिरोया है कि समझ ही नहीं आता है कि दर्द-ए-डिस्को दर्द का गाना है या डांस का। चलिए आज आपको इसका मतलब बताते हैं और जानिए इसके बनने की कहानी।
लिखना चाहते थे बकवास गाना
जावेद अख्तर एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि किस मजबूरी में उन्होंने दर्द-ए-डिस्को गाने की लिरिक्स लिखी थीं। उन्होंने बताया था कि फराह खान उनके पास आईं और कहा, 'जावेद अंकल मैं एक ऐसा गाना चाहती हूं जिसकी किसी लाइन का कोई मतलब ना हो क्योंकि पूरी सिचुएशन ही अजीब है।' जावेद ने कहा था कि पहली बार समझ आया कि बकवास लिखना कितना कठिन है। वह बोले, ‘मुझे खुशी है कि जो भी लिखा वो पूरी तरह से बेमतलब था।’
लिरिक्स का हिंदी में मतलब
फस्ल-ए-गुल थी, गुलपोशियों का मौसम था- इसका मतलब है कि बहार का मौसम था जिसमें फूल खिलते हैं, फूलों के सजने का मौसम था। यह सिम्बॉलिक है कि वो अच्छा वक्त था।
हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था- सरगोशी मतलब कान में खुसफुसाकर बात करना। यानी उस वक्त प्यार का मौसम था जब कानों में प्यारभरी बातें होती थीं।
कैसा जुनूं ख्वाबों की अंजुमन में था- ख्वाबों की महफिल में दीवानापन था। मतलब किसी भी तरह के सपने देखने में डर नहीं लगता था।
क्या मैं कहूं क्या मेरे बांकपन में था- क्या बताऊं कि लड़कपन के दिन कितने अच्छे थे।
रंजिश का चला था फव्वारा- नाराजगी और गलतफहमियां हुईं।
फूटा जो ख्वाब का गुब्बारा- एक झटके में सपना टूट गया।
फिरता हूं मैं लंदन, पेरिस- मैं इस दर्द को लेकर अब पूरी दुनिया में घूमता हूं।
लमहा-लमहा अरमानों की फरमाइश थी- हर पल ऐसा लगता था कि दिल का अरमान पूरा हो जाए।
लमहा-लमहा जुर्रत की आजमाइश थी- हर घड़ी हिम्मत का टेस्ट हो रहा था।
अब्र-ए-करम घिर-घिर के मुझ पर बरसा था- उस वक्त मुझ पर नेमतों की बारिश हो रही थी।
अब्र-ए-करम बरसा तो फिर मैं तरसा था- ईश्वर की इतनी कृपा मिलने के बाद भी मैं तरस रहा था।
गाने की लिरिक्स
अब आते हैं दर्द-ए-डिस्को की लिरिक्स पर। गाने की शुरुआत से लग रहा है कि लीड यानी शाहरुख खान किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं वह जिसके प्यार में पड़कर बर्बाद हो गए हैं। गाना है...
वो हसीना वोह नीलम परी
कर गई कैसी जादूगरी
नींद इन आंखों से छीन ली है
दिल में बेचैनियां हैं भरी
मैं बेचारा हूं, आवारा, भोला समझाऊं मैं ये अब किस-किस को
दिल में मेरे है दर्द-ए-डिस्को..
फस्लेगुल थी, गुलपोशियों का मौसम था
हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था
कैसा जूनून ख्वाबों कि अंजुमन में था
क्या मैं कहूं क्या मेरे बांकपन में था
रंजिश में चला था फव्वारा
फूटा जो ख्वाब का गुब्बारा
फिरता हूं मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एलए और सैन फ्रैंसिस्को
दिल में मेरे है दर्द-ए-डिस्को
लम्हा लम्हा अरमानों की फरमाइश थी
लम्हा लम्हा जुर्रत की आजमाइश थी
अब्रे करम घिर घिरके मुझपे बरसा था
अब्रे करम बरसा तो तब मैं तरसा था
फिरसूना हुआ मंजर मेरा
वो मेरा सनम दिलबर मेरा
दिल तोड़ गया मुझे छोड़ गया वो पिछले महिने की छब्बीस को
दिल में मेरे है दर्द-ए-डिस्को
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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