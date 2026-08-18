नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में निकले 8 फीट लंबे सांप, देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन
देशभर में लोग नाग पंचमी का त्योहार मना रहे थे। इस बीच शाहरुख खान के बंगले में दो 8 फीट लंबे सांप देखे गए थे। देर रात बंगले में सर्च ऑपरेशन किया गया। इन सांप की पहचान हो गई है। जानिए किस प्रजाति के सांप थे और कैसे पकड़े गए।
शाहरुख खान की तरह उनका मुंबई वाला बंगला मन्नत भी खबरों में बना रहता है। फिलाहल इस बंगले में मरम्मत का काम चल रहा है। अब इसी बंगले से जुड़ी एक और ताजा खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख खान की इस बंगले की प्रॉपर्टी पर दो सांपों को देखा गया था।इन सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था। रेस्क्यू टीम की मदद के बाद दोनों में से एक सांप को पकड़ लिए जाने की खबर सामने आई है। खास बात ये है कि ये सांप नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में देखे गए।
शाहरुख खान के बंगले में निकले दो सांप
हमारी सहयोगी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त, सोमवार की रात को शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर रात करीब 8 बजे दो सांपों को देख गया था। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और बंगले के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मेहनत के बाद दोनों सांपों को रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन सांपों को पकड़ा गया था वो 8 फीट लंबे थे। पहचान होने के बाद पता चला कि ये धामन सांप थे। ये शाहरुख खान के बंगले मन्नत में बनीं सीढ़ियों के बीच में पाए गए। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरा सांप पकड़ा नहीं गया। देर रात तक दूसरे सांप को तलाश की गई। लेकिन सिर्फ एक ही सांप को पकड़ा गया। 17 अगस्त को पूरे देश में नाग पंचमी भी मनाई गई थी। इस खास मौके पर शाहरुख खान के घर ये दो सांप देखे गए।
मन्नत में चल रहा है काम
बता दें, पिछले करीब एक साल से शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर कांट्रेक्टक्शन का काम चल रहा है। उनके घर की बिल्डिंग और बढ़ाया जा रहा है। बंगले में चल रहे इस काम की वजह से शाहरुख खान अपने परिवार के साथ पाली हिल स्थति रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मन्नत का काम पूरा होने के बाद शाहरुख अपने पुराने आशियाने में वापस शिफ्ट हो जाएंगे।
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख इस साल के अंत में अपनी फिल्म किंग लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट हैरान करने वाली है। किंग खान की बेटी सुहाना खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, बॉबी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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