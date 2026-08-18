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नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में निकले 8 फीट लंबे सांप, देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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देशभर में लोग नाग पंचमी का त्योहार मना रहे थे। इस बीच शाहरुख खान के बंगले में दो 8 फीट लंबे सांप देखे गए थे। देर रात बंगले में सर्च ऑपरेशन किया गया। इन सांप की पहचान हो गई है। जानिए किस प्रजाति के सांप थे और कैसे पकड़े गए।

Shahrukh khan bunglow mannat spotted two 8 feet long snakes
नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में निकले 8 फीट लंबे सांप

शाहरुख खान की तरह उनका मुंबई वाला बंगला मन्नत भी खबरों में बना रहता है। फिलाहल इस बंगले में मरम्मत का काम चल रहा है। अब इसी बंगले से जुड़ी एक और ताजा खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख खान की इस बंगले की प्रॉपर्टी पर दो सांपों को देखा गया था।इन सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था। रेस्क्यू टीम की मदद के बाद दोनों में से एक सांप को पकड़ लिए जाने की खबर सामने आई है। खास बात ये है कि ये सांप नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में देखे गए।

शाहरुख खान के बंगले में निकले दो सांप

हमारी सहयोगी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त, सोमवार की रात को शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर रात करीब 8 बजे दो सांपों को देख गया था। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और बंगले के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मेहनत के बाद दोनों सांपों को रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन सांपों को पकड़ा गया था वो 8 फीट लंबे थे। पहचान होने के बाद पता चला कि ये धामन सांप थे। ये शाहरुख खान के बंगले मन्नत में बनीं सीढ़ियों के बीच में पाए गए। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरा सांप पकड़ा नहीं गया। देर रात तक दूसरे सांप को तलाश की गई। लेकिन सिर्फ एक ही सांप को पकड़ा गया। 17 अगस्त को पूरे देश में नाग पंचमी भी मनाई गई थी। इस खास मौके पर शाहरुख खान के घर ये दो सांप देखे गए।

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शाहरुख खान

मन्नत में चल रहा है काम

बता दें, पिछले करीब एक साल से शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर कांट्रेक्टक्शन का काम चल रहा है। उनके घर की बिल्डिंग और बढ़ाया जा रहा है। बंगले में चल रहे इस काम की वजह से शाहरुख खान अपने परिवार के साथ पाली हिल स्थति रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मन्नत का काम पूरा होने के बाद शाहरुख अपने पुराने आशियाने में वापस शिफ्ट हो जाएंगे।

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मन्नत का एरिया और कीमत

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख इस साल के अंत में अपनी फिल्म किंग लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट हैरान करने वाली है। किंग खान की बेटी सुहाना खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, बॉबी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही रही है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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