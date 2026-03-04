Hindustan Hindi News
शाहरुख खान ने 18 करोड़ में खरीदा था बंगला मन्नत, आज कीमत होश उड़ा देगी, इसलिए माने जाते हैं सबसे अमीर

Mar 04, 2026 08:59 am ISTUsha Shrivas
शाहरुख खान क्यों हैं इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर? इस बारे में सेलेब्रिटी मैनेजर बात की। साथ ये भी बताया कि जिस बंगले को एक्टर ने कभी 18 करोड़ में खरीदा था आज उसकी कीमत होश उड़ा देगी।

बॉलीवुड के शाहरुख खान की गिनती इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में होती है। और इकलौते ऐसे एक्टर्स हैं जो ग्लोबली बिलेनियर क्लब का का हिस्सा हैं। Hurun India Rich लिस्ट 2025 के आधार पर किंग खान की नेट वर्थ 12490 करोड़ है करीब 1.4 बिलेनियर। शाहरुख सिर्फ अपनी फिल्मो से ही नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस से भी कमाई करते हैं। शाहरुख खान की रईसी के बारे में हाल में सेलेब्रिटी वेल्थ मेनेजर दीपक हिरो वाजीरानी ने बात की।

इसलिए अलग हैं शाहरुख खान

हाल में शरन हेगड़े के साथ बातचीत में दीपक ने शाहरुख खान की वेल्थ को लेकर बात की। दीपक ने बताया कि शाहरुख खान की सक्सेस कोई अचानक नहीं मिली है। वो एक बिजनेसमैन हैं और वो इस मामले में बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो बिजनेस को समझते हैं। इस युग में सिर्फ एक ही शाहरुख खान हो सकता है। दीपक से जब पूछा गया कि शाहरुख खान को आर्थिक रूप से क्या चीज अलग बनाती है। तो इसके जवाब में सेलेब्रिटी मैनेजर ने बताया कि उन्होंने कभी उनका पैसा नहीं संभाला है। उन्हें उम्मीद है कि फ्यूचर में वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि शाहरुख ने बहुत सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। दीपक ने कहा कि मुझे आज भी याद है कि शाहरुख ने बंगला मन्नत 18 करोड़ में खरीदा था। आज उसकी कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है।

Shah Rukh Khan Health Latest Update

KKR की कीमत बढ़ी

दीपक ने आगे ये भी बताया कि शाहरुख खान ने आईपीएल टीम KKR को जितनी कीमत में खरीदा था आज उसकी 40 से 50 गुना ज्यादा कीमत हो गई है। मैनेजर ने कहा, ‘उनका का इंवेस्टमेंट अलग एरिया में फैला हुआ है, वोसमझते हैं। इसलिए ये सभी अमीर लोग इसलिए अमीर बने हैं क्योंकि उनका इंवेस्टमेंट अलग एरिया में फैला है, उनके पास कमाई के कई स्रोत हैं। एक आम आदमी के तौर पर मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा पैसा नहीं है, इसलिए मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूं’।

मन्नत में चल रहा है काम

शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर माने जाते हैं। जिस बंगले मन्नत को उन्होंने कभी 18 करोड़ में खरीदा था आज वो 300 करोड़ से ज्यादा का है। फिलहाल बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुतबिक महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की परमिशन के बाद मन्नत में दो और फ्लोर जोड़े जाने की खबर है। इसे 6 मंजिला बनाए जाने पर काम चल रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रेनोवेशन में 25 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ रहा है।

हर महीने का किराया

मन्नत में चल रहे रेनोवेशन के काम की वजह से शाहरुख खान और उनका परिवार पाली हिल के एक चार फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहा है। इस अपार्टमेंट के लिए शाहरुख खान हर महीने 24 लाख हर महीने रेंट देते हैं। वहीं उनके स्टाफ के लिए गौरी ने अलग से अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है जिसका किराया 1.35 लाख महीना है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

