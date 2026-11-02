शाहरुख खान का जन्मदिन, रिलीज हुआ ‘किंग’ का पहला गाना, लोग बोले- सलमान खान…
शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ 24 दिसंबर के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज इस फिलम का पहला गाना आया है। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं।
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज यानी 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर अभिनेता ने अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। उनकी मोस्ट अवेटेड एक्शन-एंटरटेनर फिल्म 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हुआ है। इस गाने में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि SRK और दीपिका की रोमांटिक केमिस्ट्री देख लोग क्या कह रहे हैं।
‘किंग’ के गाने ‘तू मिल जाए’ पर आए लोगों के ऐसे रिएक्शन्स
'तू मिल जाए' गाने में शाहरुख और दीपिका का रोमांस देखने को मिलता है। इसके अलावा, शाहरुख का इंटेंस आशिक वाला रूप भी दिखाई देता है। इस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अरिजीत सिंह और एड शीरन साथ खड़े होते हैं! नाम तो सुना होगा…किंग!!!!’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘फिर से भगवा पहन लिया दीपिका ने…हा हा हा।’ तीसरे यूजर ने लिखा, ‘पहले दिन की टिकट बुक करनी पड़ेगी।’ चौथे ने लिखा, ‘सलमान खान का कैमियो होगा पक्का।’
अरिजीत सिंह और एड शीरन का खास कोलैबोरेशन
इस गाने की सबसे खास बात इसका इंटरनेशनल म्यूजिक कोलैबोरेशन है। गाने के हिंदी हिस्से को अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज दी है। वहीं, इंटरनेशनल पॉप स्टार एड शीरन ने इसमें इंग्लिश रैप किया है। एड शीरन ने इस रैप को लिखा भी है। वहीं गाने का म्यूजिक सचिन-जिगर ने तैयार किया है।
गाने में शाहरुख के दमदार डायलॉग्स
'तू मिल जाए' की शुरुआत और अंत शाहरुख खान के दमदार डायलॉग्स से होता है। वीडियो के शुरुआत में शाहरुख कहते हैं, ‘मैं कातिल नहीं, आशिक हूं, और निशाना मेरी माशूका।’ वहीं अंत में उनका दूसरा डायलॉग आता है, ‘और वो आशिक ही क्या जो दिल चीर न दे।’ इसके अलावा शाहरुख का एक और डायलॉग सुनाई देता है, ‘इस बार दिल में आग लगी है, अब दुनिया जलाए बिना मानेगा नहीं।’
फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे ये सितारे
फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म 'किंग' में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे।
यहां सुनिए फिल्म ‘किंग’ का पहला गाना
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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