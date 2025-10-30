Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahrukh Khan Birthday asksrk fan asked will you come to mannat on your birthday actor said ofcourse
जन्मदिन पर फैंस से मिलने मन्नत आएंगे शाहरुख खान? फैन के सवाल का SRK ने दिया जवाब

जन्मदिन पर फैंस से मिलने मन्नत आएंगे शाहरुख खान? फैन के सवाल का SRK ने दिया जवाब

संक्षेप: Shahrukh Khan: शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया है। वह अपने जन्मदिन से पहले अपने फैंस के सवालों का जवाब दे रहे हैं और अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं।

Thu, 30 Oct 2025 03:55 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान के जन्मदिन पर हर साल उनके घर ‘मन्नत’ के बाहर उनके फैंस की भीड़ जमा होती है और शाहरुख भी उनसे मिलने बाहर आते हैं। हालांकि, इस साल मन्नत में काम चल रहा है और शाहरुख अपने परिवार के साथ बांद्रा के पाली हिल में स्थित पूजा कासा बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसे में फैंस कन्फ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने किंग खान का जन्मदिन मनाने मन्नत जाएं या नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहरुख खान ने दिया जवाब

AskSRK सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि क्या वह इस साल फैंस से मिलने के लिए मन्नत आएंगे? शाहरुख खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ‘बेशक, लेकिन आपको हार्ड हैट पहननी पड़ सकती है!!!’

फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हैं शाहरुख

एक फैन ने लिखा, “शाहरुख, मैं 15 साल का था जब ‘दिल से’ रिलीज हुई थी और छैयां छैयां का जादू हम पर छा गया था... इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं #AskSRK।” इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, “मैं अपने बर्थडे वीक में रिलीज होने वाली इन सभी फिल्मों के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मैं इन सभी फिल्मों को देखने की कोशिश करूंगा... आप भी अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए कहें प्लीज। और ‘दिल से’ सच में ‘दिल से’ थी।”

कब शुरू हो रहा है फिल्म फेस्टिवल?

शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल 31 अक्टूबर से शुरू होगा। शाहरुख की कुल 7 फिल्में- कभी हां कभी ना (1994), दिल से (1998), देवदास (2002), मैं हूं ना (2004), ओम शांति ओम (2007), चेन्नई एक्सप्रेस (2013) और जवान (2023) री-रिलीज होने वाली हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Shahrukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।