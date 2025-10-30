जन्मदिन पर फैंस से मिलने मन्नत आएंगे शाहरुख खान? फैन के सवाल का SRK ने दिया जवाब

संक्षेप: Shahrukh Khan: शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया है। वह अपने जन्मदिन से पहले अपने फैंस के सवालों का जवाब दे रहे हैं और अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं।

शाहरुख खान के जन्मदिन पर हर साल उनके घर ‘मन्नत’ के बाहर उनके फैंस की भीड़ जमा होती है और शाहरुख भी उनसे मिलने बाहर आते हैं। हालांकि, इस साल मन्नत में काम चल रहा है और शाहरुख अपने परिवार के साथ बांद्रा के पाली हिल में स्थित पूजा कासा बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसे में फैंस कन्फ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने किंग खान का जन्मदिन मनाने मन्नत जाएं या नहीं।

शाहरुख खान ने दिया जवाब AskSRK सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि क्या वह इस साल फैंस से मिलने के लिए मन्नत आएंगे? शाहरुख खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ‘बेशक, लेकिन आपको हार्ड हैट पहननी पड़ सकती है!!!’

फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हैं शाहरुख एक फैन ने लिखा, “शाहरुख, मैं 15 साल का था जब ‘दिल से’ रिलीज हुई थी और छैयां छैयां का जादू हम पर छा गया था... इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं #AskSRK।” इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, “मैं अपने बर्थडे वीक में रिलीज होने वाली इन सभी फिल्मों के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मैं इन सभी फिल्मों को देखने की कोशिश करूंगा... आप भी अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए कहें प्लीज। और ‘दिल से’ सच में ‘दिल से’ थी।”