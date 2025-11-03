Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahrukh khan ate mutton in raees while his team said he will ate chicken tell director Rahul Dholakia
शाहरुख की टीम ने मना किया फिर भी रईस के सीन के लिए खाया था मटन, राहुल ढोलकिया ने बताया किस्सा

शाहरुख की टीम ने मना किया फिर भी रईस के सीन के लिए खाया था मटन, राहुल ढोलकिया ने बताया किस्सा

संक्षेप: शाहरुख खान दिमाग के काफी शार्प हैं, उनके साथ काम करने वाले कई लोग यह बात बोल चुके हैं। अब उनके रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने भी शाहरुख की तारीफ की है। उनका कहना है कि शाहरुख के साथ काम यादगार अनुभव था।

Mon, 3 Nov 2025 10:04 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान के रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने उनके साथ काम करने का अनुभव बताया है। राहुल का कहना है कि वह उस अनुभव को कभी भूल नहीं सकते। एक सीन याद करके राहुल ने बताया कि उन्हें मटन खाना था लेकिन टीम ने कहा कि शाहरुख ओबरॉय होटल का चिकन खाएंगे। हालांकि शाहरुख को पता चला तो बोले कि वह मटन ही खाएंगे। राहुल ने बताया कि शाहरुख ने वह सीन डायरेक्टर के हिसाब से ही दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काम करके आया मजा

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान के वर्क एथिक्स की तारीफ की। बताया कि शाहरुख खान की टीम चाहती थी कि वह फैंसी चिकन खाएं लेकिन उन्होंने चुपचाप घर का बना देसी मटन खाया था। राहुल बोले, 'वह डायरेक्टर के मन की करते हैं। उनके साथ काम करना बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। वह बहुत उत्सुक और शार्प हैं। बतौर एक्टर वह बहुत एफर्ट्स डालते हैं। वह बहुत तैयारी के साथ आते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहते हैं। वह खुद को पूरी तरह सरंडर कर देते हैं।'

बहुत पढ़ते हैं शाहरुख

राहुल बोले, 'उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था, मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्हें पता है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, खासकर शराब के सेक्टर, प्रतिबंध के नियम। उन्हें पुरानी फिल्मों के रिफरेंस भी अच्छी तरह पता हैं। बेसिकली वह बहुत देखते और पढ़ते हैं, इससे कम्युनिकेशन में मदद मिलती है।'

स्टूडेंट की तरह बनाते हैं नोट्स

राहुल ने बताया कि स्क्रिप्ट नरेशन शाहरुख खान के घर मन्नत में हुआ था। वह बताते हैं, 'मैं नरेशन के लिए उनके घर पर मिला था, इंटरवल पर वह बहुत सारे सवाल करने लगे। मुझे लगा कि ये इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने मेरा माइंड पढ़ लिया और बोले, मैं ये फिल्म कर रहा हूं तो सारे सवाल कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी फिल्म में एक डायलॉग है जो उनकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। उन्हें वो लाइन याद थी और तुरंत बोले, 'बनिये का दिमाग, मिया भाई की डेयरिंग।' पहली मीटिंग से आखिरी तक वह जरा भी डिस्कट्रैक्ट नहीं हुए, ना फोन कॉल, ना मैसेज। वह किसी स्टूडेंट की तरह नोट्स बनाते हैं। कितनी भी देर हो गई हो, कोई भी बैठा हो वह आपको गेट तक छोड़ने जरूर आते हैं।'

राहुल के घर से आया था मटन

राहुल ने बताया कि फिल्म में वह गुजरात के गैंग्सटर बने थे और अंडरवर्ल्ड के लोगों से कनेक्शन था। बोले, 'उन्होंने मुझे हर सीन में सरप्राइज किया। सेकंड सीन में उन्हें जीशान अयूब के साथ ढाबे पर खाना था। वहां उन्हें मटन खाना था। हमें बताया गया कि वह मटन नहीं खाएंगे और उनका खाना ओबरॉय होटल से आएगा वो भी चिकन। मैंने सब इंतजाम किया लेकिन सीन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था जब तक उन्होंने उस स्टाइल में मटन नहीं खाया। क्योंकि उस फिल्म में वह शाहरुख खान नहीं मिया भाई थे। मैं अपने घर से हड्डी वाला मटन और ओबरॉय का चिकन भी लाया।'

शाहरुख ने खाया मटन

राहुल बताते हैं, 'मैंने उन्हें बताया कि ये सीन है और आपको मटन खाया है जबकि कुछ लोग मना कर रहे हैं। इस पर वह बोले, 'मैं तो मटन ही खाऊंगा ना, ठीक है आप वहां मटन रख दो और उन लोगों को मत बताना।' इसके बाद उन्होंने वैसे ही मटन खाया जैसे खाना चाहिए था। हड्डियां भी चूसीं।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Shahrukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।