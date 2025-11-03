शाहरुख की टीम ने मना किया फिर भी रईस के सीन के लिए खाया था मटन, राहुल ढोलकिया ने बताया किस्सा

संक्षेप: शाहरुख खान दिमाग के काफी शार्प हैं, उनके साथ काम करने वाले कई लोग यह बात बोल चुके हैं। अब उनके रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने भी शाहरुख की तारीफ की है। उनका कहना है कि शाहरुख के साथ काम यादगार अनुभव था।

शाहरुख खान के रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने उनके साथ काम करने का अनुभव बताया है। राहुल का कहना है कि वह उस अनुभव को कभी भूल नहीं सकते। एक सीन याद करके राहुल ने बताया कि उन्हें मटन खाना था लेकिन टीम ने कहा कि शाहरुख ओबरॉय होटल का चिकन खाएंगे। हालांकि शाहरुख को पता चला तो बोले कि वह मटन ही खाएंगे। राहुल ने बताया कि शाहरुख ने वह सीन डायरेक्टर के हिसाब से ही दिया।

काम करके आया मजा इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान के वर्क एथिक्स की तारीफ की। बताया कि शाहरुख खान की टीम चाहती थी कि वह फैंसी चिकन खाएं लेकिन उन्होंने चुपचाप घर का बना देसी मटन खाया था। राहुल बोले, 'वह डायरेक्टर के मन की करते हैं। उनके साथ काम करना बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। वह बहुत उत्सुक और शार्प हैं। बतौर एक्टर वह बहुत एफर्ट्स डालते हैं। वह बहुत तैयारी के साथ आते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहते हैं। वह खुद को पूरी तरह सरंडर कर देते हैं।'

बहुत पढ़ते हैं शाहरुख राहुल बोले, 'उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था, मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्हें पता है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, खासकर शराब के सेक्टर, प्रतिबंध के नियम। उन्हें पुरानी फिल्मों के रिफरेंस भी अच्छी तरह पता हैं। बेसिकली वह बहुत देखते और पढ़ते हैं, इससे कम्युनिकेशन में मदद मिलती है।'

स्टूडेंट की तरह बनाते हैं नोट्स राहुल ने बताया कि स्क्रिप्ट नरेशन शाहरुख खान के घर मन्नत में हुआ था। वह बताते हैं, 'मैं नरेशन के लिए उनके घर पर मिला था, इंटरवल पर वह बहुत सारे सवाल करने लगे। मुझे लगा कि ये इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने मेरा माइंड पढ़ लिया और बोले, मैं ये फिल्म कर रहा हूं तो सारे सवाल कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी फिल्म में एक डायलॉग है जो उनकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। उन्हें वो लाइन याद थी और तुरंत बोले, 'बनिये का दिमाग, मिया भाई की डेयरिंग।' पहली मीटिंग से आखिरी तक वह जरा भी डिस्कट्रैक्ट नहीं हुए, ना फोन कॉल, ना मैसेज। वह किसी स्टूडेंट की तरह नोट्स बनाते हैं। कितनी भी देर हो गई हो, कोई भी बैठा हो वह आपको गेट तक छोड़ने जरूर आते हैं।'

राहुल के घर से आया था मटन राहुल ने बताया कि फिल्म में वह गुजरात के गैंग्सटर बने थे और अंडरवर्ल्ड के लोगों से कनेक्शन था। बोले, 'उन्होंने मुझे हर सीन में सरप्राइज किया। सेकंड सीन में उन्हें जीशान अयूब के साथ ढाबे पर खाना था। वहां उन्हें मटन खाना था। हमें बताया गया कि वह मटन नहीं खाएंगे और उनका खाना ओबरॉय होटल से आएगा वो भी चिकन। मैंने सब इंतजाम किया लेकिन सीन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था जब तक उन्होंने उस स्टाइल में मटन नहीं खाया। क्योंकि उस फिल्म में वह शाहरुख खान नहीं मिया भाई थे। मैं अपने घर से हड्डी वाला मटन और ओबरॉय का चिकन भी लाया।'