फैन ने शाहरुख खान से पूछा- आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? SRK ने ट्वीट कर लिखा…

संक्षेप: शाहरुख खान सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साल उनके लिए काफी अच्छा रहा और अब वह अपने फैंस के साथ अपनी खुशियां शेयर करना चाहते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 03:44 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन से पहले अपने फैंस से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर आस्कएसआरके (AskSRK) सेशन शुरू किया। उन्होंने लिखा, ‘हाय। बहुत अच्छा समय रहा…अवॉर्ड...सीरीज रिलीज...एनिवर्सरी और सभी अच्छी बातें...सोचा आपके साथ कुछ खुशियों भरे जवाब शेयर करूं। तो अगर फ्री हैं तो प्लीज #ASKsrk में शामिल हों, लव यू, चलिए शुरू करते हैं।’

इस सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा, ‘बस एक सवाल है, आपकी जिंदगी के इस दौर में आपकी मौजूदा प्राथमिकताएं क्या हैं?’ इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा, “अपने बच्चों के साथ समय बिताना…स्वस्थ रहना ताकि मैं उनका मनोरंजन कर सकूं...और सामान्य रूप से अधिक धैर्यवान और प्रेमपूर्ण बन सकूं।”

