आलिया भट्ट की इस हिट फिल्म के लिए शाहरुख-प्रियंका थे पहली पसंद? बाद में बदल दी गई कास्ट

संक्षेप: आलिया भट्ट की इस पॉपुलर फिल्म के लिए शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा मेकर्स की पहली पसंद थे। बाद में आलिया ने लीड किरदार निभाकर इस फिल्म को खास बना दिया। आज भी ऑडियंस की फेवरेट है फिल्म।

आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म '2 स्टेट्स' को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। दोनों की जोड़ी हिट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए आलिया और अर्जुन से पहले शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा मेकर्स की पंसद थे। इस बारे में 2 स्टेट्स नाम की किताब लिख चुके खुद चेतन भगत ने बताया है। चेतन ने बताया कि वो शुरुआत में आलिया और अर्जुन की कास्टिंग से भी खुश नहीं थे।

जब विशाल भारद्वाज बनाने वाले थे फिल्म चेतन भगत, बेस्टसेलर 'फाइव पॉइंट समवन' और 'द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ' जैसी सफल किताबें लिख चुके हैं। हाल में उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा किताब '2 स्टेट्स' पर बनी फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में कई बड़े बदलाव हुए थे, खासकर लीड कास्टिंग को लेकर। इंटरव्यू में चेतन भगत ने बताया कि एक समय ऐसा था जब मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। इतना ही नहीं, उस दौरान लीड किरदारों के लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों के नाम सामने आए थे। चेतन ने कहा, "एक वक्त था जब विशाल भारद्वाज इसे बनाने वाले थे। एक वक्त था जब शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा के नामों की चर्चा हो रही थी। मुझे लगता है कि '2 स्टेट्स' सभी के नाम का आर्टिकल तो आया ही था।"