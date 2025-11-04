Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडshahrukh khan and priyanka chopra are the first choice for alia bhatt this film
आलिया भट्ट की इस हिट फिल्म के लिए शाहरुख-प्रियंका थे पहली पसंद? बाद में बदल दी गई कास्ट

आलिया भट्ट की इस हिट फिल्म के लिए शाहरुख-प्रियंका थे पहली पसंद? बाद में बदल दी गई कास्ट

संक्षेप: आलिया भट्ट की इस पॉपुलर फिल्म के लिए शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा मेकर्स की पहली पसंद थे। बाद में आलिया ने लीड किरदार निभाकर इस फिल्म को खास बना दिया। आज भी ऑडियंस की फेवरेट है फिल्म।

Tue, 4 Nov 2025 06:51 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म '2 स्टेट्स' को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। दोनों की जोड़ी हिट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए आलिया और अर्जुन से पहले शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा मेकर्स की पंसद थे। इस बारे में 2 स्टेट्स नाम की किताब लिख चुके खुद चेतन भगत ने बताया है। चेतन ने बताया कि वो शुरुआत में आलिया और अर्जुन की कास्टिंग से भी खुश नहीं थे।

जब विशाल भारद्वाज बनाने वाले थे फिल्म

चेतन भगत, बेस्टसेलर 'फाइव पॉइंट समवन' और 'द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ' जैसी सफल किताबें लिख चुके हैं। हाल में उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा किताब '2 स्टेट्स' पर बनी फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में कई बड़े बदलाव हुए थे, खासकर लीड कास्टिंग को लेकर। इंटरव्यू में चेतन भगत ने बताया कि एक समय ऐसा था जब मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। इतना ही नहीं, उस दौरान लीड किरदारों के लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों के नाम सामने आए थे। चेतन ने कहा, "एक वक्त था जब विशाल भारद्वाज इसे बनाने वाले थे। एक वक्त था जब शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा के नामों की चर्चा हो रही थी। मुझे लगता है कि '2 स्टेट्स' सभी के नाम का आर्टिकल तो आया ही था।"

नई कास्टिंग पर पहले हुई थी निराशा

चेतन भगत ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि जब उन्हें फाइनल कास्टिंग के बारे में पता चला तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई थी। दरअसल, बड़े नामों के बाद, मेकर्स ने उस समय के नए कलाकारों पर दांव लगाया था। चेतन ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, जब उन्होंने कहा कि एक नया डायरेक्टर है और लीड में अर्जुन कपूर हैं जिनकी एक फिल्म आई थी और आलिया भट्ट हैं जो सिर्फ 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में दिखी थीं। तो मैं सोच रहा था 'ठीक है', पर यह वह नहीं था जिस पर बात हुई थी।" हालांकि, आलिया और अर्जुन की फ्रेश जोड़ी को पर्दे पर देखने के बाद चेतन भगत की सारी निराशा दूर हो गई।

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
