लड़की बड़ी अनजानी है….इस हिट गाने पर शाहरुख खान का डांस रिहर्सल वीडियो वायरल, इकट्ठा हुई भीड़

शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें कुछ कुछ होता है के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो फिल्म फेयर अवॉर्ड का रिहर्सल का है जिसमें एक्टर परफॉर्म करने वाले हैं।

शाहरुख खान अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा होस्टिंग और हाजिर जवाबी में भी माहिर हैं। पिछले कई अवॉर्ड इवेंट शाहरुख ने होस्ट किए और माहौल बना दिया। अब एक बार फिर शाहरुख खान फिल्मफेयर अवॉर्ड होस्ट करते दिखेंगे। होस्टिंग के साथ इस बार वो अपनी सुपरहिट फिल्मों के गानों पर डांस भी करते दिखेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख खान फिल्म कुछ कुछ होता है के गाने पर डांस करते दिख रहे हैं।

शाहरुख खा का रिहर्सल वीडियो शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है के गाने ‘लड़की बड़ी अनजानी है’ पर रिहर्सल करते देखा जा सकता है। उनके साथ बैकग्राउंड डांसर्स हैं। इस फिल्मफेयर अवॉर्ड में किंग खान अपने 90 के दशक के हिट गानों पर थिरकते दिखेंगे।

किंग की झलक के लिए भीड़ इस वीडियो के दूसरे पार्ट में शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ को भी देखा जा सकता है। भीड़ स्टेडियम के बाहर किंग खान के इंतजार में खड़ी हुई है।