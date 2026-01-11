Hindustan Hindi News
O' Romeo के लिए शाहिद कपूर नहीं थे विशाल भारद्वाज की पहली पसंद, इस हैंडसम एक्टर को किया था कास्ट, फिर इस वजह से कर दिया

O' Romeo के लिए शाहिद कपूर नहीं थे विशाल भारद्वाज की पहली पसंद, इस हैंडसम एक्टर को किया था कास्ट, फिर इस वजह से कर दिया

संक्षेप:

शाहिद अपनी अपकमिंग मूवी 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहिद एक बार फिर से इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। इस मूवी को बॉलीवुड के इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ।

Jan 11, 2026 09:18 am IST
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने खुद को न सिर्फ एक रोमांटिक एक्टर बल्कि एक एक्शन हीरो के तौर पर भी साबित किया। शाहिद अपनी दमदार एक्टिंग के चलते फैंस के दिलों पर राज करते हैं। शाहिद ने अब तक के अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। इन दिनों शाहिद अपनी अपकमिंग मूवी 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहिद एक बार फिर से इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। इस मूवी को बॉलीवुड के इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे सभी ने बेहद पसंद किया। मूवी में शाहिद को काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं 'ओ रोमियो' के लिए शाहिद कपूर पहली पसंद नहीं थे। मेकर्स उनकी जगह बॉलीवुड के इस हैंडसम एक्टर को लेना चाहते थे। तो चलिए जानते हैं कौन है वो?

'ओ रोमियो' के लिए शाहिद नहीं थे पहली पसंद

जूमटीवी में छपी खबर के अनुसार, कुछ सूत्रों ने बताया, कार्तिक आर्यन ने विशाल भारद्वाज के साथ अपनी पहली फिल्म यानी 'ओ रोमियो' के लिए हां कर दी थी। 2024 में, ऐसी अटकलें थीं कि डायरेक्टर ने 'भूल भुलैया 3' के स्टार को हुसैन उस्तरा से प्रेरित रोल का ऑफर दिया था। हालांकि, कुछ शुरुआती बातचीत और थीम को समझने के बाद, कार्तिक ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर विशाल ने लीड रोल के लिए अपने पसंदीदा एक्टर शाहिद से संपर्क किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्तिक ने 'ओ' रोमियो' से इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि वह अपने करियर की शुरुआत में ही एंटी-हीरो का किरदार निभाने में हिचकिचा रहे थे, जबकि उन्होंने फ्रेडी (2022) में पहले ही एंटी किरदार निभा चुका है।

इन फिल्में में साथ काम कर चुके शाहिद-विशाल

विशाल भारद्वाज की 'ओ' रोमियो' के टीजर ने फैंस को दीवाना बना दिया है। ये फिल्म हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की कहानी से प्रेरित बताई जा रही। इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी लीड रोल में हैं। इस गैंगस्टर मवी यानी 'ओ' रोमियो' का असली नाम अर्जुन उस्तरा था। यह फिल्म कमीने, हैदर और रंगून में साथ काम करने के बाद शाहिद और विशाल का रीयूनियन है। ये फिल्म अगले महीने 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है।

