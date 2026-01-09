Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahid Kapoor Upcoming Movie O romeo poster out will release on 13 February 2026 know people reaction
शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' का पोस्टर हुआ आउट, फरवरी में होगी रिलीज, लोग बोले…

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' का पोस्टर हुआ आउट, फरवरी में होगी रिलीज, लोग बोले…

संक्षेप:

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ फरवरी में रिलीज होने वाली है। एक्टर ने आज सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर जारी किया है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की है।

Jan 09, 2026 01:17 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के फैंस के लिए अच्छी खबर है। फरवरी 2026 में उनकी फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम ‘ओ रोमियो’ है। शुक्रवार के दिन शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही इसकी रिलीज डेट भी बताई है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में सारी जानकारी देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब आ रही है ये फिल्म?

शाहिद कपूर की इस अपकमिंग फिल्म को ‘कमीने’ के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। वहीं साजिद नाडियाडवाला ने इसे प्रोड्यूस किया है। शाहिद कपूर ने बताया कि उनकी ये फिल्म 13 फरवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘रोमियो ओ रोमियो तुम कहां हो ओ रोमियो! #ORomeo की पहली झलक कल देखने मिलेगी! वहीं फिल्म सिनेमाघरों में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।’

लोगों का रिएक्शन

शाहिद कपूर की फिल्म का पोस्टर लोगों को पसंद आ रहा है। एक ने लिखा, ‘पोस्टर को धमाकेदार लग रहा है।’ दूसरे ने लिखा, ‘ट्रेलर का इंतजार है।’ तीसरे ने लिखा, ‘विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर साथ में, डेडली कॉम्बिनेशन है। मजा आएगा। कुछ अच्छा आने वाला है।’

फिल्म की स्टार कास्ट

शाहिद कपूर के साथ इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, दिशा पटानी और फरीदा जलाल हैं।

इस फिल्म के साथ होगा क्लैश

‘ओ रोमियाे’ 13 फरवरी के दिन रिलीज होगी। वहीं शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म ‘तू या मैं’ भी 13 फरवरी के दिन ही आएगी। मतलब ‘ओ रोमियो’ और ‘तू या मैं’ में क्लैश हाेगा। मजेदार बात ये है कि शुक्रवार के दिन ‘ओ रोमियो’ का पोस्टर जारी हुआ है और ‘तू या मैं’ का टीजर रिलीज हुआ है। यहां देखिए ‘तू या मैं’ का टीजर।

ये भी पढ़ें:द राजा साब का पहले दिन का कलेक्शन, धुरंधर से निकल पाएगी आगे? जानें शुरुआती आंकड़े
ये भी पढ़ें:सालार से भी कम हुई है ‘द राजा साब’ की एडवांस बुकिंग, जानें पहले दिन कितना कमाएगी
ये भी पढ़ें:साउथ की 8.3 IMDb रेटिंग वाली फिल्म, जिंदगी न मिलेगी दोबारा के फैंस को आएगी पसंद
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
shahid kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।