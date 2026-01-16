Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahid Kapoor Tripti Dimri To Pankaj Tripathi Aditi Rao Hydari Bollywood New On Screen Pairings To Watch In 2026
शाहिद-तृप्ति से पंकज त्रिपाठी-अदिति राव तक, साल 2026 में ये नई जोड़ी करेगी धमाल

संक्षेप:

साल 2026 में कई फिल्मों में हमें नई जोड़ी दिखने वाली है। कई ऐसी फ्रेश जोड़ी दिखेंगी जिन्होंने पहले कभी साथ काम नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं नई ऑनस्क्रीन जोड़ी के बारे में।

Jan 16, 2026 02:33 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 में कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। इस साल ना सिर्फ फिल्म की कहानी अलग होगी बल्कि कई ऐसी नई जोड़ी हमें देखने को मिलने वाली है। कई ऐसे एक्टर्स हैं जो पहली बार साथ में किसी फिल्म में काम करेंगे और ये जोड़ी साथ में क्या कमाल करती है, यही देखते हैं। तो चलिए बताते हैं साल 2026 की नई ऑनस्क्रीन जोड़ी के बारे में।

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी साथ में फिल्म ओ रोमियो में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म वैलेंटाइन्स डे के मौके पर यानी 13 फरवरी को रिलीज हो रही है।

मृणाल और अदिवि

मृणाल ठाकुछ और अदिवि शेष की फिल्म डकैत रिलीज के लिए तैयार है। दोनों की साथ में पहली फिल्म है और यह मूवी 19 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म की धुरंधर 2 और टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी।

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान साथ में फिल्म पति पत्नी और वो 2 में नजर आने वाले हैं। फैंस इस जोड़ी को देखने के लिए भी एक्साइटेड है।

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी

मृणाल ठाकुर, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म दो दीवाने शहर में नजर आने वाली हैं। यह मृणाल और सिद्धांत की साथ में यह पहली फिल्म होगी।

शनाया और आदर्श

शनाया कपूर और आदर्श गौरव तू या मैं फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। शनाया और गौरव भी बॉलीवुड की नई जोड़ी है।

पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी

पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की साथ में फिल्म आ रही है पारिवारिक मनुरंजन। इस फिल्म के जरिए पंकज और अदिति पहली बार साथ काम करने वाले हैं।

वरुण धवन और पूजा हेगड़े

वरुण धवन और पूजा हेगड़े साथ में है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ काम करने वाले हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
