Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahid Kapoor Tripti Dimri Oh Romeo was originally planned with deepika padukone and irrfan khan 2017 what went wrong
तीन बार बनते-बनते रह गई थी ओ रोमियो, शाहिद-तृप्ति से पहले इरफान और दीपिका ने साइन की थी फिल्म

तीन बार बनते-बनते रह गई थी ओ रोमियो, शाहिद-तृप्ति से पहले इरफान और दीपिका ने साइन की थी फिल्म

संक्षेप:

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ रोमियो का टीजर रिलीज होने के बाद से फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। पर क्या आप जानते हैं कभी ये फिल्म इरफान खान और दीपिका पादुकोण के साथ बनने वाली थी। 

Jan 14, 2026 05:59 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की दमदार जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के मनोरंजन के लिए आ गई है। क्राइम थ्रिलर फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ नाना पाटेकर और तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। ओ रोमियो का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस काफी उत्साहित हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ओ रोमियो पहले किसी और नाम से बनने वाली थी। इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और इरफान खान को साइन किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2017 में दीपिका और इरफान ने साइन की थी फिल्म

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 में इरफान खान और दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए साइन करा गया था। इरफान खान को शाहिद वाले रोल और दीपिका को तृप्ति वाले रोल के लिए साइन किया गया था। फिल्म को हनी त्रेहान डायरेक्ट करने वाले थे। हालांकि, सालों तक फिल्म में देरी होती रही और फिल्म का टाइटल और कास्ट बदल गई।

ये भी पढ़ें:शाहिद कपूर की फिल्म में पहले रणदीप हुड्डा बनने वाले थे विलेन, इस वजह से छोड़ी

पहली बार इस वजह से टली फिल्म

सबसे पहले इस फिल्म का शूट साल 2018 में जनवरी के महीने में शुरू होना था और उसी साल 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन प्लान के मुताबिक शूट नहीं शुरू हो पाया क्योंकि दीपिका पादुकोण उस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का शूट कर रही थीं। उस फिल्म का विरोध हो रहा था जिस वजह से पद्मावत की शूटिंग में देरी हुई और फिर ओ रोमियो का शूट नहीं शुरू हो पाया।

ये भी पढ़ें:शाहिद कपूर की ओ रोमियो में क्या शाहिद कपूर का है स्पेशल कैमियो? जानें इसका सच

दूसरी बार इस वजह से नहीं बन पाई फिल्म

इसके बाद जब फिल्म का शूट शुरू होना था तब हनी त्रेहान और उनके मेंटर विशाल भारद्वाज में क्रिएटिव डिफरेंस आ गए थे। त्रेहान ने फिल्म को छोड़ दिया था और उस वजह से तब फिर एक बार फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू हो पाई थी।

इरफान की बीमारी और फिर उनका निधन…

तीसरी बार इस फिल्म को झटका तब लगा जब पता लगा कि इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। उस वक्त इरफान को अचानक से शूटिंग रोकनी पड़ी और उनका इलाज लंदन में चला। इरफान करीब दो साल तक लंदन में रहे और साल 2020 में इरफान वापस इंडिया आए। इसके बाद साल 2020 में इरफान खान का निधन हो गया।

ओ रोमियो से पहले क्या था फिल्म का नाम?

इस तरह लगभग तीन बार ये फिल्म बनते-बनते रह गई। इसके बाद कुछ साल पहले ये फिल्म अपने ट्रैक पर आई। क्योंकि इरफान का निधन हो गया था और दीपिका अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थीं और वो प्रेग्नेंट थीं। विशाल भारद्वाज ने फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी को कास्ट किया। जब ये फिल्म दीपिका और इरफान के साथ बन रही थी तब इस फिल्म का नाम रानी था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
shahid kapoor tripti dimri Deepika Padukone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।