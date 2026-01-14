तीन बार बनते-बनते रह गई थी ओ रोमियो, शाहिद-तृप्ति से पहले इरफान और दीपिका ने साइन की थी फिल्म

संक्षेप: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ रोमियो का टीजर रिलीज होने के बाद से फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। पर क्या आप जानते हैं कभी ये फिल्म इरफान खान और दीपिका पादुकोण के साथ बनने वाली थी।

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की दमदार जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के मनोरंजन के लिए आ गई है। क्राइम थ्रिलर फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ नाना पाटेकर और तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। ओ रोमियो का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस काफी उत्साहित हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ओ रोमियो पहले किसी और नाम से बनने वाली थी। इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और इरफान खान को साइन किया गया था।

2017 में दीपिका और इरफान ने साइन की थी फिल्म इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 में इरफान खान और दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए साइन करा गया था। इरफान खान को शाहिद वाले रोल और दीपिका को तृप्ति वाले रोल के लिए साइन किया गया था। फिल्म को हनी त्रेहान डायरेक्ट करने वाले थे। हालांकि, सालों तक फिल्म में देरी होती रही और फिल्म का टाइटल और कास्ट बदल गई।

पहली बार इस वजह से टली फिल्म सबसे पहले इस फिल्म का शूट साल 2018 में जनवरी के महीने में शुरू होना था और उसी साल 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन प्लान के मुताबिक शूट नहीं शुरू हो पाया क्योंकि दीपिका पादुकोण उस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का शूट कर रही थीं। उस फिल्म का विरोध हो रहा था जिस वजह से पद्मावत की शूटिंग में देरी हुई और फिर ओ रोमियो का शूट नहीं शुरू हो पाया।

दूसरी बार इस वजह से नहीं बन पाई फिल्म इसके बाद जब फिल्म का शूट शुरू होना था तब हनी त्रेहान और उनके मेंटर विशाल भारद्वाज में क्रिएटिव डिफरेंस आ गए थे। त्रेहान ने फिल्म को छोड़ दिया था और उस वजह से तब फिर एक बार फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू हो पाई थी।

इरफान की बीमारी और फिर उनका निधन… तीसरी बार इस फिल्म को झटका तब लगा जब पता लगा कि इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। उस वक्त इरफान को अचानक से शूटिंग रोकनी पड़ी और उनका इलाज लंदन में चला। इरफान करीब दो साल तक लंदन में रहे और साल 2020 में इरफान वापस इंडिया आए। इसके बाद साल 2020 में इरफान खान का निधन हो गया।