शाहिद कपूर की 5 बेस्ट फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन, कबीर सिंह ने पहले दिन छप्पर फाड़ की थी कमाई

शाहिद कपूर की 5 बेस्ट फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन, कबीर सिंह ने पहले दिन छप्पर फाड़ की थी कमाई
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी फिल्म ओ रोमियो के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन धीमा रहा। लेकिन क्या आप एक्टर के करियर की इन चार शानदार फिल्मों की पहले दिन की कमाई जानते हैं?
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी फिल्म ओ रोमियो को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीमी कमाई के साथ रिलीज हो गई है। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ओ रोमियो में एक्टर्स की दमदार परफॉरमेंस और कहानी को पसंद किया जा रहा है। लेकिन ओपनिंग डे की धीमी रफ्तार से कलेक्शन पर फर्क पड़ गया है। एक्शन फिल्मों के दौर में शाहिद कपूर इस फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से कम कमाई की है। इससे पहले शाहिद कपूर की फिल्मों ने पहले दिन अच्छी शुरुआत की है। जानिए शाहिद कपूर के करियर की इन 5 फिल्मों के ओपनिंग डे की कमाई।
शाहिद कपूर के करियर की बेस्ट फिल्में
शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी पर नजर डालें तो एक्टर ने विवाह, जब वी मेट, पद्मावत और कबीर सिंह जैसी शानदार हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। एक्टर की सफल फिल्मों की लिस्ट में कृति सेनन के साथ उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी शामिल है।
इस टेबल से समझिए शाहिद कपूर की इन फिल्मों ने पहले दिन कितने की ओपनिंग की थी।
|फिल्म
|बजट
|1st डे कलेक्शन
|इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
|वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
|विवाह (2006)
|8 करोड़
|0.80 लाख
|43.68 करोड़
|48.61 करोड़
|जब वी मेट (2007)
|15 करोड़
|1.70 करोड़
|41.65 करोड़
|48.87 करोड़
|पद्मावत (2018)
|215 करोड़
|19 करोड़
|400 करोड़
|585 करोड़
|कबीर सिंह (2019)
|55 करोड़
|20.21 करोड़
|330 करोड़
|377 करोड़
|तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024)
|75 करोड़
|6.7 करोड़
|90.90 करोड़
|128 करोड़
|ओ रोमियो (2026)
|130 करोड़
|8.5 करोड़
|-
|-
शाहिद कपूर का शुरुआती करियर
शाहिद कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। उन्हें फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ और फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर के साथ बतौर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। बाद में फिल्म इश्क विश्क ने एक्टर के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की।
करियर के लिए ये फिल्म बनी मील का पत्थर
इश्क विश्क बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही और फिर लगातार 5 फ्लॉप फिल्मों ने एक्टर के करियर पर बुरा असर डाला। लेकिन साल 2006 में आई विवाह ने एक्टर को नई ऊंचाई दी। फिर करीना कपूर के साथ आई फिल्म जब वी मेट के बाद उनकी गिनती बड़े एक्टर्स में की जाने लगी। शाहिद के करियर में अधिकतर फ्लॉप फिल्में ही शामिल हैं। लेकिन साल 2019 में आई फिल्म कबीर सिंह उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। पद्मावत में भी एक्टर की परफॉरमेंस को पसंद किया गया। हालांकि उन्हें लीड के तौर पर नहीं देखा गया। फिल्म की लाइमलाइट रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का किरदार ले गया। अब ओ रोमियो से धमाका करने की उम्मीद है।
