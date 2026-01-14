शाहिद कपूर की ओ रोमियो में क्या शाहिद कपूर का है स्पेशल कैमियो? जानें इसका सच

संक्षेप: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने वाली है अगले महीने यानी फरवरी में, लेकिन इससे पहले अक्षय कुमार के कैमियो वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया।

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का जबसे टीजर रिलीज हुआ है तबसे फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म के वैसे तो सभी स्टार कास्ट की झलक टीजर में दिख गई थी, लेकिन हाल ही में ऐसी खबरें आने लगी कि अक्षय कुमार भी फिल्म का हिस्सा होंगे मतलब उनका मूवी में कैमियो होगा, लेकिन बता दें कि इसका सच क्या है।

क्या है इस खबर का सच दरअसल, हुआ क्या कि आईएमडीबी ने फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय का नाम लिखकर, बताया है कि इसमें उनका स्पेशल कैमियो है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है। अक्षय का ना ही कोई रोल है फिल्म में और ना ही कैमियो।

रणदीप ने शूट से कुछ दिन पहले छोड़ी फिल्म वहीं पहले खबर आई थी कि रणदीप हुड्डा पहले फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन फिर शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने मूवी छोड़ दी और इसकी पर्सनल वजह रही है। रणदीप के जाने के बाद उनके रोल के लिए फिर अविनाश तिवारी को चुना जिनके जबकदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको हैरान कर दिया।

अक्षय की अपकमिंग मूवीज अक्षय की बात करें तो इस साल उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिसमें वेलकम टू द जंगल, भूत बंगला और हैवान भी है।

कब रिलीज होगी ओ रोमियो वहीं ओ रोमियो की बात करें तो ये 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहिद के अलावा तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर भी हैं। फिल्म को विशाल भार्द्वाज बना रहे हैं।