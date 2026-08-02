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Cocktail 2 OTT Release: जानिए कब और कहां देख सकेंगे शाहिद कपूर, रश्मिका, कृति की फिल्म कॉकटेल 2

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Cocktail 2 OTT Release: शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज के लिए तैयार है। जानिए जब और कहां इस फिल्म को आप देख सकेंगे।

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कॉकटेल 2 की OTT रिलीज

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 ने ऑडियंस के बीच जबरदस्त बज बनाया था। फिल्म के गाने, कहानी और परफॉरमेंस की सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। बॉक्स ऑफिस पर भी ये कमर्शियल हिट रही है। प्यार और दोस्ती पर बेस्ड ये फिल्म होमी अदजानिया ने डायरेक्ट की थी। अब कॉकटेल 2 की OTT रिलीज की जानकारी सामने आ गई है। फिल्म को लेकर ऑडियंस में उत्साह पहले से ही बना हुआ है। ऐसे में OTT पर आते ही ये फिल्म अच्छे व्यूज बटोर सकती है।

कॉकटेल 2 की OTT रिलीज

19 जून को रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 14 अगस्त, 2026 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म को कमर्शियल हिट माना गया है। इस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है कॉकटेल 2।

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कॉकटेल 2 OTT रिलीज

कॉकटेल जैसा कमाल नहीं हुआ

साल 2012 में दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी को लेकर होमी अदजानिया ने फिल्म कॉकटेल बनाई थी। उस फिल्म की कहानी, म्यूजिक और एक्टर्स की परफॉरमेंस ने कमाल कर दिया था। आज भी एक्टर्स की अच्छी फिल्मों फिल्मों की लिस्ट में कॉकटेल का नाम आता है। इसी साल होमी नई कास्ट के साथ कॉकटेल 2 ले आए। इस बार कहानी में भी थोड़ा नयापन लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पहले जैसा कमाल नहीं हुआ।

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कॉकटेल 2 की कहानी

कॉकटेल 2 की कहानी कुनाल और दीया की लव स्टोरी पर बेस्ड है जो शादी करने के फैमिली प्रेशर से बचने के लिए घूमने निकल जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीया का किरदार अपनी दोस्त एली से कुनाल के प्यार को टेस्ट करने को कहती है। यहां, प्यार और वफादारी के बीच रिश्ता फंस जाता है। एली को सच में कुनाल से प्यार हो जाता है। कहानी का एंड उतना ही ड्रामेटिक है जिसे आपने अगर थिएटर में नहीं देखा था तो अब नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।

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शाहिद कपूर की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो इस फिल्म में नजर आने वाली रश्मिका आने वाले दिनों में कई बड़े बजट की फिल्मों में आने वाली हैं। पति विजय देवरकोंडा के साथ उनकी फिल्म राणाबाली, Mysaa, पुष्पा 3 शामिल है। इसके अलावा उन्हें हिंदी फिल्मों में भी देखा जाएगा। कृति कुछ बेनाम फिल्मों पर काम कर रही हैं, जिनका अभी एलान नहीं किया गया है। वहीं इस साल शाहिद कपूर की दो फिल्में ओ रोमियो और कॉकटेल 2 के बाद वो वेब सीरीज फर्जी 2 और जाह्नवी कपूर के साथ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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