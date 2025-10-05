शाहिद कपूर की कबीर सिंह की हुई थी आलोचना, अब पिता पंकज ने किया बचाव; 'समाज में टॉक्सिक...'
एक्टर पकंज कपूर ने बेटे शाहिद कपूर की एक्टिंग की तारीफ की है। उन्होंने शाहिद की फिल्म कबीर सिंह के बचाव में भी बात की। बता दें, कबीर सिंह की खूब आलोचना हुई थी। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी।
बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की इंडस्ट्री में शुरुआत एक चॉकलेट बॉय के तौर पर हुई थी। जैसे-जैसे उनका करियर आगे बढ़ा उन्होंने अपनी पहचान ड्रामा फिल्मों के जरिए बनाई। साल 2014 में आई शाहिद की फिल्म हैदर में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। अब पंकजल कपूर ने बेटे शाहिद की एक्टिंग की तारीफ की है। उन्होंने शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह की तारीफ करते हुए उसका बचाव भी किया।
2019 में रिलीज हुई थी कबीर सिंह
शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह साल 2019 में रिलीज हुई थी। रिलीज के वक्त इस फिल्म की जमकर आलोचना हुई थी। फिल्म पर टॉक्सिक मसकैलुनिटी को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। अब पंकज कपूर ने फिल्म का बचाव किया है।
पंकज कपूर ने की बेटे शाहिद की तारीफ
द लल्लनटॉप से खास बातचीत में पंकज कपूर ने कबीर सिंह फिल्म की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में अच्छा काम किया है। इसी के बाद पंकज कपूर से कबीर सिंह को लेकर हुए विवाद के बारे में बात की।
पंकज कपूर ने किया कबीर सिंह का बचाव
पंकज कपूर ने कहा, "वो ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक मसकैलुनिटी होती नहीं है। ये (टॉक्सिक मसकैलुनिटी) समाज में है और बस क्योंकि किसी ने इसपर फिल्म बना दी है तो हमने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो हमारा अपना नजरिया है।"
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।