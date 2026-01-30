Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShahid Kapoor Calls His Chemistry With Nana Patekar 'Sexy': 'When The Camera Turns On...'
शाहिद कपूर ने इस एक्टर संग बताया अपनी कैमिस्ट्री को सेक्सी, बोले- जब हम साथ में…

शाहिद कपूर ने इस एक्टर संग बताया अपनी कैमिस्ट्री को सेक्सी, बोले- जब हम साथ में…

संक्षेप:

शाहिद कपूर ने बताया कि ओ रोमियो के किस एक्टर के साथ उनकी कैमिस्ट्री सेक्सी है। आप हैरान हो जाएंगे कि वह कोई एक्ट्रेस की नहीं बल्कि अपने इस मेल को-स्टार की बात कर रहे हैं।

Jan 30, 2026 06:59 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर फिल्म ओ रोमियो लेकर आ रहे हैं। विशाल भार्द्वाज द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में शाहिद के अलावा नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल हैं। ट्रेलर में नाना पाटेकर की कुछ सेकेंड की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया। शाहिद जो नाना के साख फिल्म पाठशाला के बाद अब दोबारा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्टर के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है।

शाहिद बोले नाना के साथ उनकी कैमिस्ट्री सेक्सी

शाहिद ने कहा, ‘हां मुझे नाना पाटेकर के साथ पाठशाला में काम करके काफी मजा आया था। आज ही मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने कहा कि सर आपके और मेरे बीच की कैमिस्ट्री काफी सेक्सी है। उनके साथ काम करके काफी मजा आता है। वह एक अंडरस्टैंडिंग एक्टर हैं। जब कैमरा ऑन होता है और वह परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो उन्हें देखने में ही सिर्फ मजा नहीं आता बल्कि उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूं। इस फिल्म में हमारे साथ में कुछ इंट्रेस्टिंग सीन हैं।’

जब ट्रेलर लॉन्च से गुस्से में उठ गए नाना पाटेकर

बता दें कि इससे पहले ट्रेलर लॉन्च के दौरान नाना पाटेकर ट्रेलर रिलीज से पहले ही इवेंट से चले गए थे। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि वह डेढ़ घंटे से बाकी स्टार कास्ट का इंतजार कर रहे हैं और जब वे नहीं आए तो नाना वहां से चले गए।

डायरेक्टर विशाल ने दी थी सफाई

विशाल भार्द्वाज ने इस पर बात की और कहा था, ‘वो बच्चा होता है न क्लास में जो सबको बुली करता है, मस्ती करता है और जिसके साथ सब रहना चाहते हैं, वो नाना हैं।’

उन्होंने आगे कहा था, ‘वो होते तो अच्छा होता, लेकिन वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे और बोले मुझे 1 घंटा इंतजार करवाया, मैं जा रहा हूं और वो चले गए। लेकिन इसका हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्हें हम अच्छे से जानते हैं।’

कब रिलीज हो रही है ओ रोमियो

ओ रोमियो की बात करें तो इस फिल्म के जरिए शाहिद और विशाल चौथी फिल्म साथ में कर रहे हैं। इससे पहले दोनों रंगून, हैदर और कमीने फिल्म कर चुके हैं। यह शाहिद और तृप्ति कि साथ में पहली फिल्म है जो वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म 13 फरवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देगी।

