शाहिद कपूर और सैफ अली खान की इस मुलाकात ने जीता फैंस का दिल, गले मिलते हुए वीडियो वायरल
शाहिद कपूर और सैफ अली खान सोमवार को मिले और इस दौरान जो हुआ उस मोमेंट ने फैंस को हैरान कर दिया है। दोनों के इस मोमेंट का वीडियो वायरल हो रहा है।
करीना कपूर खान और मीरा कपूर कुछ दिनों पहले ही मिले थे और दोनों की मीटिंग के वीडियो काफी वायरल हुए थे क्योंकि करीना और मीरा के पति शाहिद कपूर कभी रिलेशनशिप में थे। खैर अब उन दोनों के बाद सैफ अली खान और शाहिद कपूर साथ नजर आए हैं। शाहिद और सैफ एक-दूसरे से मिले। दोनों साथ में बात कर रहे थे और फिर हग भी किया। दोनों के इस इंटरैक्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच काफी कूल बॉन्ड दिख रहा था।
इस दौरान शाहिद ने ब्लू कलर का कोर्ड सेट पहना था। वहीं सैफ ने व्हाइट शर्ट और लाइट कलर की जीन्स पहनी थी। दोनों साथ में कुछ देर बात करते हैं और फिर जाते हुए एक-दूसरे को हग करते हैं।
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि अच्छा लगता है ये देखकर कि सब मैच्योरिटी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। एक ने लिखा कि शाहिद और सैफ ने साथ में पहले काम भी किया है। दोनों ने साथ में फिल्म की थी। एक ने लिखा कि ये तो रंगून मोमेंट हो गया।
बता दें कि शाहिद और सैफ ने साथ में फिल्म रंगून में साथ में काम किया था। इस फिल्म में दोनों के साथ कंगना रनौत भी थीं।
शाहिद-करीना थे सालों पहले रिलेशन में
बता दें कि शाहिद और करीना ने एक समय पर एक-दूसरे को डेट किया था। लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद करीना ने सैफ अली खान से शादी की। वहीं शाहिद ने मीरा राजपूत से। करीना-सैफ के 2 बेटे तैमूर और जेह हैं। वहीं शाहिद और मीरा की एक बेटी मीशा और एक बेटा जैन है।
खैर कुछ दिनों पहले शाहिद और करीना आईफा के एक इवेंट में साथ नजर आए थे। दोनों ने इस दौरान एक-दूसरे को इग्नोर नहीं किया बल्कि अच्छे से एक-दूसरे को ग्रीट किया। दोनों ने फॉर्मली हग किया था और एक-दूसरे के साथ अच्छा बिहेव किया था।
दोनों की ब्लॉकबस्टर जब वी मेट
शाहिद और करीना ने साथ में फिल्मों में भी किया है। उनकी फिल्म जब वी मेट ब्लॉकबस्टर थी और इस फिल्म में दोनों की कैमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था।
इसके अलावा शाहिद और करीना ने साथ में 36 चाइना टाउन, छुप छुपके, मिलेंगे-मिलेंगे और उड़ता पंजाब में भी काम किया है।
ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि मिलेंगे मिलेंगे फिल्म के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के बाद दोनों ने कुछ सीन की शूटिंग की थी। वहीं ब्रेकअप के कई सालों बाद फिर उड़ता पंजाब में दोनों ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ के सीन नहीं थे।उड़ता पंजाब में इन दोनों के अलावा आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ भी थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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