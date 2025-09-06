Shah Rukh Khans Doppelganger Ibrahim Qadri charged in lakhs for a performance शाहरुख खान के हमशक्ल को एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं लाखों, फीस जान हो जाएंगे हैरान, Bollywood Hindi News - Hindustan
शाहरुख खान के हमशक्ल को एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं लाखों, फीस जान हो जाएंगे हैरान

शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी एक इवेंट के लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। एक्टर्स के हमशक्लों की दुनिया में इब्राहिम सबसे महंगे कलाकार हैं। इनकी फीस जानकर हैरान हो जाएंगे आप।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:50 PM
शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी इंडस्ट्री में अब पॉपुलर हो चुके हैं। किंग खान जैसी शक्ल, उनके जैसी चाल-ढाल की वजह से लोग उन्हें असली शाहरुख समझ ऑटोग्राफ लेने की मांग करने लगते हैं। एक बार तो आईपीएल मैच के दौरान इब्राहिम कादरी को शाहरुख समझ लोगों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान जैसे दिखने वाले इब्राहिम कादरी अब इसी को अपना पेशा बना चुके हैं और एक इवेंट में डायलॉग बोलने के लिए मोटी रकम लेते हैं।

गुजराज के जूनागढ़ के रहने वाले इब्राहिम कादरी ने हाल में लल्लनटॉप को बताया कि वो एक आर्टिस्ट हैं और उनकी शुरुआती जिंदगी गरीबी में गुजरी। पहले उनके लिए एक वक्त के खाने की जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन शाहरुख खान जैसे दिखने की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा, "जब मैंने शाहरुख के हमशक्ल के रूप में इवेंट्स में काम करना शुरू किया, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनकी तरह बात करने या डांस करने की प्रैक्टिस नहीं की थी। कई बार, मुझे मेरे अपीयरेंस के लिए पैसे नहीं मिलते थे। एक बार, ऑडियंस में से किसी ने मुझे ताना मारा 'सिर्फ शाहरुख जैसा दिखना काफी नहीं है।' इससे मुझे गहरा सदमा लगा और फिर मेरे बदलाव का सफर शुरू हुआ।”

एक इवेंट की लाखों फीस

इब्राहिम ने आगे कहा, “मैंने शाहरुख की तरह व्यवहार करना सीखा। अब मैं डेढ़ लाख से पांच लाख रुपये तक लेता हूं। यह इवेंट पर निर्भर करता है। मेरा मानना ​​है कि मैं सबसे ज्यादा पैसे पाने वाला हमशक्ल हूं। और मेरी वजह से ही शाहरुख के दूसरे हमशक्ल भी काम पा रहे हैं। क्योंकि मैं जिस भी चीज को ठुकराता हूं, वह उन्हें मिल जाती है।" वैसे इब्राहिम कादरी अपने जीवन में कभी भी शाहरुख खान से नहीं मिले हैं।

