शाहरुख खान 20 घंटे करते हैं काम, गोविंद नामदेव बोले- एक ही है बंदा जो…
बॉलीवुड एक्टर गोविंद नामदेव ने शाहरुख खान के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान 20 घंटे काम करते हैं। गोविंद नामदेव ने शाहरुख की स्पाइनल कॉर्ड की समस्या के बारे में भी बात की।
बॉलीवुड के कई सितारों को आपने शाहरुख खान के हार्ड वर्क के बारे में बात करते देखा होगा।अब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार गोविंद नामदेव ने शाहरुख खान संग अपने काम करने के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान 20 घंटे काम करते हैं। गोविंद नामदेव ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में शाहरुख खान के साथ काम किया था। इस दौरान गोविंद नामदेव ने अक्षय कुमार के बारे में भी बात की।
20 घंटे काम करते हैं शाहरुख खान
शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए गोविंद नामदेव ने कहा कि वो दिन के 20 घंटे काम करते हैं, अक्सर तीन से चार घंटे सोते हैं। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के बीच अपने बाकी के कमिटमेंट्स भी पूरे करते हैं।
तीन-चार घंटे सोते हैं शाहरुख खान
गोविंद ने कहा, “एक ही है बंदा जो 24 घंटे काम करता है, सोना भी तीन-चार घंटे, उसी में दंड बैठक भी, उद्घाटन भी करना है, डायलोग भी याद करने हैं, कहीं परफॉर्म करने भी जाना है, मैं हैरान हो गया कि ये कैसा आदमी है। फिजिकल बहुत ज्यादा समस्या है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, बहुत समस्या है। देखकर हमें भी सिखाया।”
अक्षय कुमार के बारे में क्या बोले गोविंद
इस दौरान गोविंद नामदेव ने अक्षय कुमार के बारे में भी बात की। द लल्लनटॉप से बातचीत के दौरान गोविंद ने कहा, “अक्षय अच्छे इंसान हैं, और मुझे लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा अनुशासित एक्टर हैं। ” उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अक्षय से ज्यादा अनुशासित कोई और एक्टर नहीं है।गोविंद ने बताया कि अक्षय कुमार हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा जोक्स करते रहते हैं। बहुत से स्टार्स ऐटीट्यूड रखते हैं, लेकिन उनमें नहीं है।
किंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार
बता दें, शाहरुख खान ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ तीन से चार घंटे सोते हैं। शाहरुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शाहरुख खान की किंग इस साल रिलीज होने जा रही है।फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आनेवाली हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नजर आनेवाले हैं। इस लिस्ट में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत जैसे नाम शामिल हैं। किंग इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट 24 दिसंबर तय की गई है।
