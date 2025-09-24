Shah Rukh Khan Wears National Award with Rani Mukerji Help Watch Cute Video शाहरुख खान को रानी मुखर्जी ने पहनाया मेडल, फैंस बोले- आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो जाएं..., Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड

शाहरुख खान को रानी मुखर्जी ने पहनाया मेडल, फैंस बोले- आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो जाएं...

शाहरुख खान को जब रानी मुखर्जी ने नेशनल अवॉर्ड पहनाया और उन्होंने इसे अपनी मैनेजर पूजा को दिखाया तो इस क्लिप पर लोग रिएक्ट किए बगैर नहीं रह पाए।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:38 AM
71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरिमनी में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को सम्मानित किया गया। तीनों स्टार्स इस अवॉर्ड सेरिमनी में एक साथ बैठे हुए थे और इस इवेंट से सामने आए एक ताजा वीडियो में शाहरुख खान को अपना मेडल सुलझाकर उसे पहनने में मुश्किल का सामना करते देखा जा सकता है। पास ही बैठे विक्रांत मैसी पहले मेडल शाहरुख को देते हैं और फिर बगल में बैठीं रानी मुखर्जी इसे किंग खान को पहनाती हैं। इस क्यूट वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन काफी नॉस्टैल्जिक है।

फैंस बोले- आप कितने ही फेमस...

मानव मंगलानी के पोस्ट किए एक वीडियो में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को अपने-अपने मेडल अनबॉक्स करने के बाद उन्हें सुलझाकर पहनते देखकर फैंस के चेहरों पर मुस्कान आ गई। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "सो क्यूट.. बच्चों की तरह लग रहे हैं ना? मेडल पाना बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है।" वहीं दूसरे ने कमेंट किया, "यह देखकर मुझे याद आया कि आदमी कितना ही अमीर या फेमस क्यों ना हो जाएं, एक मेडल आपको बच्चा बना देता है।" एक ने लिखा- देखकर अच्छा लगा जैसे शाहरुख ने पूजा को अपना मेडल दिखाया।

शाहरुख ने पूजा को दिखाया मेडल

दरअसल मेडल पहनने के बाद शाहरुख खान ने अपना मेडल पूजा को दिखाया था और यह शॉट भी वीडियो में बड़ा प्यारा है। बता दें कि शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को मिसेज चैटर्जी वर्जेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है। विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है जो उन्होंने शाहरुख खान के साथ शेयर किया। एक अन्य वीडियो में तीनों स्टार्स एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे।

