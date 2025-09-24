शाहरुख खान को रानी मुखर्जी ने पहनाया मेडल, फैंस बोले- आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो जाएं...

शाहरुख खान को जब रानी मुखर्जी ने नेशनल अवॉर्ड पहनाया और उन्होंने इसे अपनी मैनेजर पूजा को दिखाया तो इस क्लिप पर लोग रिएक्ट किए बगैर नहीं रह पाए।

71वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरिमनी में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को सम्मानित किया गया। तीनों स्टार्स इस अवॉर्ड सेरिमनी में एक साथ बैठे हुए थे और इस इवेंट से सामने आए एक ताजा वीडियो में शाहरुख खान को अपना मेडल सुलझाकर उसे पहनने में मुश्किल का सामना करते देखा जा सकता है। पास ही बैठे विक्रांत मैसी पहले मेडल शाहरुख को देते हैं और फिर बगल में बैठीं रानी मुखर्जी इसे किंग खान को पहनाती हैं। इस क्यूट वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन काफी नॉस्टैल्जिक है।

फैंस बोले- आप कितने ही फेमस... मानव मंगलानी के पोस्ट किए एक वीडियो में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को अपने-अपने मेडल अनबॉक्स करने के बाद उन्हें सुलझाकर पहनते देखकर फैंस के चेहरों पर मुस्कान आ गई। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "सो क्यूट.. बच्चों की तरह लग रहे हैं ना? मेडल पाना बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है।" वहीं दूसरे ने कमेंट किया, "यह देखकर मुझे याद आया कि आदमी कितना ही अमीर या फेमस क्यों ना हो जाएं, एक मेडल आपको बच्चा बना देता है।" एक ने लिखा- देखकर अच्छा लगा जैसे शाहरुख ने पूजा को अपना मेडल दिखाया।