Shah Rukh Khan Viral Speech Delhi Blast 26 11 Mumbai Pahalgam Attacks Tribute to indian soldiers global peace honours
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहली बार बोले शाहरुख खान, कहा- भारत कभी झुकता नहीं...

संक्षेप:

Shah Rukh Khan Viral Speech: सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में शाहरुख खान ने 26/11, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों और देश के जवानों के बारे में बात की। 

Sun, 23 Nov 2025 06:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में हिस्सा लिया। इस इवेंट से शाहरुख खान की स्पीच वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में शाहरुख खान ने 26/11, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देते और देश के जवानों की वीरता के बारे में बात करते नजर आए। शाहरुख खान की ये स्पीच तेजी से वायरल हो रही है।

पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें शाहरुख खान कहते नजर आ रहे हैं, “26-11, पहलगाम में आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन।”

शाहरुख ने देश के वीर जवानों को किया याद

इसके बाद शाहरुख खान देश के वीर जवानों के बारे में बात करते नजर आते हैं। शाहरुख कहते हैं, "आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये चार लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो? तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो? हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है।"

ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 की स्टेज पर बोले शाहरुख खान

शाहरुख खान ने आगे कहा, "आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन मांओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिता जी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी वो भी बेहद हिम्मत और जांबाजी के साथ।"

शाहरुख खान ने कहा, “आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया है। हरा नहीं पाया है। हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज़ द मैन इन यूनिफार्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पीस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सारी दुनिया एक्चुअली इसी को खोजती है। इसी को पाने की कोशिश में लगी रहती है। शांति ही है। जो दुनिया को जो सारे बड़े-बड़े लोग जिसको खोजते हैं उसे पाना चाहते हैं। शांति से खूबसूरत कुछ नहीं क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं। बेहतर सोच जागती है। बेहतर रास्ता दिखाई देता है। नए आइडियाज दर्शाए जाते हैं। शांति ही सही मायनों में क्रांति है। एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं। अपने आसपास जातपात, भेदभाव, तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें। ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए। इफ वी हैव पीस अम्स अस नथिंग कैन शेक इंडिया, नथिंग कैन डिफीट इंडिया एंड नथिंग कैन ब्रेक द स्पिरिट ऑफ अस इंडियंस।”

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
