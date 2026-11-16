जय शाह को बधाई देकर ट्रोल हुए शाहरुख खान, लोग बोले- 'आर्यन ने ऐसा क्या कर दिया?'
शाहरुख खान ने एक एक्स पोस्ट लिखकर जय शाह को एक बार फिर आईसीसी चेयरमैन चुने जाने पर बधाई दी है। लेकिन लोगों ने उनकी पोस्ट को उतना पॉजिटिवली नहीं लिया।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने जय शाह को फिर से ICC चेयरमैन चुने जाने की बधाई दी है। किंग खान ने अपनी X पोस्ट में लिखा है कि जय शाह की लीडरशिप में लोगों का पसंदीदा खेल नई ऊंचाइयां छू रहा है। शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट में साल 2028 के ओलंपिक्स का भी जिक्र किया है। हालांकि शाहरुख खान की इस पोस्ट पर उन्हें तारीफें कम और ट्रोलिंग ज्यादा मिली है। लोग उन पर चाटुकारिता करने का आरोप लगाते दिखे। बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में आईसीसी बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें जय शाह को दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। जय पहली बार दिसंबर 2024 में इस पोजिशन के लिए चुने गए थे।
लीडरशिप की तारीफ में पोस्ट
शाहरुख खान ने जय शाह के लिए की गई अपनी X पोस्ट में लिखा, "ढेर सारी शुभकामनाएं जय शाह भाई दूसरे टर्म के लिए एक बार फिर आईसीसी के चेयरमैन चुने जाने पर। विश्व क्रिकेट के संचालन और हमारे पसंदीदा खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में की गई आपकी लीडरशिप की हम बहुत सराहना करते हैं। साल 2028 के ओलंपिक क्रिकेट और इस खेल की ग्रोथ, खासतौर पर अमेरिका में, के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे।" शाहरुख खान ने लिखा- बड़ी सी हग.. और आपके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं।
ओलंपिक में वापसी की तारीफ
शाहरुख खान ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने को एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। गौरतलब है कि क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी कर रहा है। शाहरुख खान खुद भी अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में 'लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स' टीम के मालिक हैं। इसलिए उन्होंने खास तौर पर अमेरिका में क्रिकेट के विस्तार को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर किया है। शाहरुख खान का क्रिकेट से अटैचमेंट किसी से छिपा नहीं है, वह आईपीएल में खुद ग्राउंड पर मौजूद होते हैं।
पोस्ट पर पब्लिक का रिएक्शन
बात करें शाहरुख खान की पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन की तो एक यूजर ने लिखा- क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर एक बार फिर लौट आया है। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने शाहरुख खान की पोस्ट की तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग शाहरुख खान को उनके इस ट्वीट के लिए ट्रोल करने नजर आए। किसी ने उन्हें बूटलिकर रहा, तो किसी ने कहा कि आर्यन ने ऐसा क्या कर दिया कि अमित शाह के बेटे की चापलूसी करनी पड़ रही है। एक यूजर ने लिखा- इतना बड़ा आदमी और फिर भी चाटुकारिता करनी पड़ रही है, इसे कहते हैं भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम। इसी तरह के ढेरों ट्वीट लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं। शाहरुख खान के अलावा सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी जय शाह को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है।
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