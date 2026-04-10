अनंत अंबानी के जन्मदिन पर सलमान खान ने शेयर की अनसीन तस्वीरें, शाहरुख खान ने मांगी खास दुआ
10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत के बर्थ डे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सितारे गुजरात के जामनगर पहुंच गए हैं। ऐसे में भला सलामन खान और शाहरुख खान उन्हें बर्थडे विश करने से पीछे कैसे रहते।
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी बॉलीवुड स्टार्स के काफी चहेते हैं। अनंत का फिल्मी स्टार्स के साथ एक खास बॉन्ड देखने को मिलता है। कल यानी 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत के बर्थ डे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सितारे गुजरात के जामनगर पहुंच गए हैं। ऐसे में भला सलामन खान और शाहरुख खान उन्हें बर्थडे विश करने से पीछे कैसे रहते। दोनों खान ने अनंत के जन्मदिन पर उन प्यार लुटाते हुए बेहद खास अंदाज में विश किया है।
सलमान ने अनंत संग शेयर की अनदेखी तस्वीर
सलमान खान ने गुरुवार देर रात अपने इंस्टाग्राम पर अनंत अंबानी संग खास पलों की अनसीन तस्वीरें शेयर कर उन्हें बधाई दी है। दरअसल, सलमान खान ने अनंत अंबानी के साथ हंसी हुए, मजाक करते हुए कुछ तस्वीरें पर पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में सलमान और अनंत हंसते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी में सलमान, अनंत के ऊपर झुक कर उन्हें कसकर गले लगाते दिख रहे हैं।
मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई
इन फोटोज के साथ सलमान ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे छोटे भाई अनंत जन्मदिन की बधाई। तुम कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। तुम बहुत ही दयालु हो और निस्वार्थ स्वभाव के हो।' सलमान खान की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स भी अनंत को जन्मदिन की ढेरों बधाई दे रहे हैं।
शाहरुख खान ने कहा कि अच्छा काम करते रहो
शाहरुख खान ने भी अनंत अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट लिखकर उन्हें विश किया है। शाहरुख ने लिखा, 'जन्मदिन की बधाई अनंत। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत और खूब सारी खुशी दें।'
एक्स पर भी दी बधाई
इंस्टाग्राम के अलावा शाहरुख ने एक्स पर भी पोस्ट कर अनंत अंबानी को विश किया। उन्होंने लिखा, 'अनंत अंबानी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई... आप इसी तरह अच्छे काम करते रहें और जो कुछ भी सकारात्मक और सही है, उसे कायम रखें। अपना अच्छा काम जारी रखें और अपने काम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहें। ईश्वर आपको हमेशा उत्तम स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें।'
अनन्या और बॉबी ने भी किया विश
शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा अनन्या पांडे ने भी अनंत अंबानी को बर्थ डे विश किया है। अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है और अनंत को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं, बॉबी ने सलमान खान की पोस्ट पर ही रिएक्शन देते हुए, अनंत अंबानी को बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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