Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan To Return In Don 3 After Ranveer Singh Exit But This One Condition
रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद शाहरुख खान की होगी डॉन 3 में वापसी? लेकिन रखी है एक शर्त

रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद शाहरुख खान की होगी डॉन 3 में वापसी? लेकिन रखी है एक शर्त

संक्षेप:

शाहरुख खान, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन और डॉन 2 के लीड हीरो थे, लेकिन फिर खबर आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 का हिस्सा होंगे। लेकिन उनके छोड़ने के बाद अब एक नया अपडेट आया है।

Jan 17, 2026 08:38 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धूम 3 पिछले कुछ समय से अपने लीड हीरो को लेकर काफी चर्चा में है। पहले कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह इस फिल्म में लीड रोल में होंगे जबकि इसके पहले दोनों पार्ट में शाहरुख खान लीड रोल में थे। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई कि रणवीर अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहरुख की मूवी में वापसी होने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डॉन कर सकते हैं वापसी

टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख अपने डॉन के किरदार में वापसी करेंगे, लेकिन उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर के सामने एक शर्त रखी है।

शाहरुख खान ने रखी ये शर्त

रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख इस फिल्म में तब ही काम करेंगे अगर जवान के डायरेक्टर एटली भी डॉन का हिस्सा होंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की टीम की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है।

रणवीर सिंह ने छोड़ी फिल्म

दरअसल, फरहान अख्तर की डॉन फ्रेंचाइजी के पहले और दूसरे पार्ट में शाहरुख ही लीड रोल में थे। इसके बाद रणवीर, डॉन 3 में दिखने वाले थे, लेकिन फिर पिछले साल खबर आई कि रणवीर ने फिल्म छोड़ दी है।

लीड एक्ट्रेस में भी आए बदलाव

फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी काफी बदलाव हुए हैं। पहले कियारा आडवाणी फिल्म में लीड रोल निभाने वाली थीं रणवीर के अपोजिट, लेकिन फिर खबर आई कि कियारा भी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं और अब उनकी जगह कृति सेनन लीड रोल में होंगी।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की सक्सेस नहीं, इस बड़ी वजह से रणवीर सिंह ने छोड़ी डॉन 3

विलन के लिए इन 2 एक्टर्स को किया अप्रोच

वहीं फिल्म के विलन को लेकर ऐसी रिपोर्ट हैं कि विक्रांत मैसी और विजय देवरकोंडा को अप्रोच किया गया है, लेकिन दोनों एक्टर्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया है तो देखते हैं कि अब कौन विलन बनेगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Don 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।