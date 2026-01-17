रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद शाहरुख खान की होगी डॉन 3 में वापसी? लेकिन रखी है एक शर्त

संक्षेप: शाहरुख खान, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन और डॉन 2 के लीड हीरो थे, लेकिन फिर खबर आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 का हिस्सा होंगे। लेकिन उनके छोड़ने के बाद अब एक नया अपडेट आया है।

धूम 3 पिछले कुछ समय से अपने लीड हीरो को लेकर काफी चर्चा में है। पहले कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह इस फिल्म में लीड रोल में होंगे जबकि इसके पहले दोनों पार्ट में शाहरुख खान लीड रोल में थे। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई कि रणवीर अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहरुख की मूवी में वापसी होने वाली है।

डॉन कर सकते हैं वापसी टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख अपने डॉन के किरदार में वापसी करेंगे, लेकिन उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर के सामने एक शर्त रखी है।

शाहरुख खान ने रखी ये शर्त रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख इस फिल्म में तब ही काम करेंगे अगर जवान के डायरेक्टर एटली भी डॉन का हिस्सा होंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की टीम की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है।

रणवीर सिंह ने छोड़ी फिल्म दरअसल, फरहान अख्तर की डॉन फ्रेंचाइजी के पहले और दूसरे पार्ट में शाहरुख ही लीड रोल में थे। इसके बाद रणवीर, डॉन 3 में दिखने वाले थे, लेकिन फिर पिछले साल खबर आई कि रणवीर ने फिल्म छोड़ दी है।

लीड एक्ट्रेस में भी आए बदलाव फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी काफी बदलाव हुए हैं। पहले कियारा आडवाणी फिल्म में लीड रोल निभाने वाली थीं रणवीर के अपोजिट, लेकिन फिर खबर आई कि कियारा भी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं और अब उनकी जगह कृति सेनन लीड रोल में होंगी।